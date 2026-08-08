Лингвист допустила, что ударение в слове «слепень» изменится в будущем
Ударение в слове «слепень» изменится в будущем и будет падать на первый слог, заявила лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, в современном языке ударения изменяются довольно быстро. Вариант ударения на первом слоге в слове «слепень» допускается, но в словарях сопровождается пометой «младш.».
«Такая помета означает, что этот вариант ударения характерен для младших поколений, а значит, через несколько десятилетий с большой вероятностью именно он станет основным», — пояснила Кузнецова.
Как отметила лингвист, в «Большом словаре ударений» в статусе допустимых уже зафиксировали «прищур» с ударением на первый слог, «генезис»- на второй, «дешевизна» - на последний. Многие «новые» ударения пока помечены не как основные, а как допустимые варианты, но это «"билет на поезд" к новой норме».
Ранее Кузнецова сообщила, что слово «махаю», у которого раньше была помета «разговорное», закрепили в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу».
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