Минимальный школьный набор подорожал до 20 тысяч рублей

Исследование проведено на основе подсчета на основе данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией. Рюкзак в июле обходился в 4705 руб. (+6%), школьная форма – в 5399 руб. (+7%), дневник – в 183 руб. (+12%), пенал с предметами канцелярии – в 916 руб. (+12%).

По словам экспертов, родители в июле больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. Многие не торопились с покупкой школьной формы и других принадлежностей, отложив это на август.

В 2025 году средняя стоимость школьного набора составляла 17 тысяч 925 руб.

Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

