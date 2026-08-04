Минимальный школьный набор подорожал до 20 тысяч рублей
В России минимальный набор для школы в июле стал дороже на 6,3% (18 тыс. 925 руб.), сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитиков «Чек индекса» компании «Платформа ОФД».
Исследование проведено на основе подсчета на основе данных по ценам в сетевой и несетевой рознице, а также офлайн-магазинах. В минимальный комплект школьного набора входит покупка формы, рюкзака, рубашки, туфель, кроссовок, футболки, дневника, комплекта тетрадей, пенала с канцелярией. Рюкзак в июле обходился в 4705 руб. (+6%), школьная форма – в 5399 руб. (+7%), дневник – в 183 руб. (+12%), пенал с предметами канцелярии – в 916 руб. (+12%).
По словам экспертов, родители в июле больше потратили денег на обувь и футболки, которые необходимы не только в школе, но и в повседневной носке. Многие не торопились с покупкой школьной формы и других принадлежностей, отложив это на август.
В 2025 году средняя стоимость школьного набора составляла 17 тысяч 925 руб.
Ранее россиянам рассказали, как правильно выбрать школьную форму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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