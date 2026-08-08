В Липецкой области в результате падения БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали после беспилотной атаки в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».
«Сегодня ночью в результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу», - указал губернатор.
При атаке получили повреждения четыре частных дома, линия электропередачи и автомобиль.
Кроме того, в Липецке БПЛА рухнул на строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, пострадали пять человек.
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