В Липецкой области в результате падения БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали после беспилотной атаки в Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».

«Сегодня ночью в результате падения БПЛА в Задонске пострадали два человека. Мужчины 50 и 28 лет с ранениями доставлены в больницу», - указал губернатор.

При атаке получили повреждения четыре частных дома, линия электропередачи и автомобиль.

Кроме того, в Липецке БПЛА рухнул на строящийся многоквартирный дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, пострадали пять человек.

