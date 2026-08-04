СМИ: Теневой рынок олимпиад лишает стобалльников ЕГЭ «бюджета» в вузах

Выпускники школ массово жалуются на невозможность поступить на бюджетные места в ведущие вузы России даже с 270–300 баллами ЕГЭ по трем предметам. Причина — абитуриенты, зачисляемые без экзаменов по итогам олимпиад, сообщает Telegram-канал Shot.

С такой проблемой столкнулись многие: ярославский школьник с 310 баллами не попал на бюджет в ВШЭ, абитуриентка из Анапы с 280 баллами не прошла в технические вузы Москвы. Девушка из Шатуры с 302 баллами (с учетом индивидуальных достижений) не может поступить во все столичные университеты.