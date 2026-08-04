СМИ: Теневой рынок олимпиад лишает стобалльников ЕГЭ «бюджета» в вузах
Выпускники школ массово жалуются на невозможность поступить на бюджетные места в ведущие вузы России даже с 270–300 баллами ЕГЭ по трем предметам. Причина — абитуриенты, зачисляемые без экзаменов по итогам олимпиад, сообщает Telegram-канал Shot.
С такой проблемой столкнулись многие: ярославский школьник с 310 баллами не попал на бюджет в ВШЭ, абитуриентка из Анапы с 280 баллами не прошла в технические вузы Москвы. Девушка из Шатуры с 302 баллами (с учетом индивидуальных достижений) не может поступить во все столичные университеты.
Победителям олимпиад для зачисления достаточно получить минимальный проходной балл по профильному предмету. В итоге высокобалльники проигрывают тем, у кого результаты экзаменов значительно ниже. Вокруг прохода на «бюджет» сложился теневой бизнес: студенты ведущих вузов предлагают пройти онлайн-этапы за школьников или продать готовые ответы. Цена достигает 300 тыс. рублей, тогда как платное обучение стоит 2–4 млн рублей.
Руководители учебных центров и репетиторы говорят о возможной коррупции и массовом списывании. Эксперт Дарья Бойкова отметила, что контроль на олимпиадах слабее, чем на ЕГЭ, и его нужно ужесточить.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала гарантировать бюджетные места набравшим 300 баллов на ЕГЭ абитуриентам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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