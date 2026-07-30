Адаптировать под эту тенденцию образовательный процесс психолог считает излишним, так как на это не всегда есть необходимые ресурсы, а детям в любом случае нужно учиться справляться с трудностями и социализироваться.

«В процессе образования факт раннего взросления детей нужно просто учитывать. Можно бесконечно размышлять, что надо отдельно проводить физкультуру и так далее. Но есть реальная жизнь, и в ней есть достаточно много ограничений: и у учителей, и у школ, даже чисто по количеству помещений. Плюс к этому детям все равно надо адаптироваться к школе, к жизни, к социуму. И школа в этом плане, как Спарта — это не самое приятное место», — отметила собеседница НСН.

Кокурина добавила, что в наше время есть много ресурсов и информации о детской психологии и особенностях развития, поэтому родителям важно изучать их, делать выводы и чаще разговаривать со своими детьми, чтобы помочь справиться со сложным периодом.

Ранее Варвара Кокурина рассказывала НСН, по каким психологическим признакам можно понять, что ребенок попал под чужое влияние или он вовлечен в преступную схему.

