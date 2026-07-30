Пубертат в 10 лет: Что нужно знать родителям и учителям
Пубертат является сложным временем для детей, независимо от периода его наступления, и родителям нужно помогать детям с ним справиться, заявила НСН психолог Варвара Кокурина.
Современные дети действительно стали взрослеть быстрее, и причиной выступает совокупность разных факторов, поэтому родителям и учителям необходимо учитывать это и корректировать взаимодействие с ними, заявила НСН детский психолог Варвара Кокурина.
Российские дети стали взрослеть в среднем на 2-3 года раньше общепринятого срока. Как пишет канал Baza, физиологические и гормональные изменения теперь запускаются к 8-10 годам, хотя раньше возрастом начала пубертата было принято считать 12-13 лет. Эксперты связывают это со свободным доступом детей ко взрослой цифровой среде, что ускоряет физиологические, социальные и психические процессы созревания детей. Кокурина подтвердила такую тенденцию, однако выразила сомнение, что это связано с увлечением интернетом.
«Это действительно так, они стали взрослеть быстрее. Но не все, просто таких раносозревающих детей стало больше. По моим наблюдениям, если раньше это было сильно позже, то сейчас к середине четвертого класса уже начинается пубертат. Я не могу сказать, что это негативная тенденция, это просто факт, и когда мы с детьми работаем, надо принимать это во внимание. Но это странная идея, что это начинается из-за того, что они слишком много сидят в интернете. Нет, я думаю, что причины будут куда более сложные, там очень много факторов. Это комплексная история, связанная с питанием, экологией и так далее», — поделилась мнением психолог.
Она отметила, что психика детей адаптируется под новые условия, так как пубертат — это сложный период, к которому невозможно подготовиться.
«У детской психики нет выбора, процесс-то начинается, независимо от того, готовы дети к этому или не готовы. Пубертат — это самый сложный период у ребенка, и к нему вообще невозможно быть готовым. Я всегда очень жалею подростков, потому что им очень тяжело физически. Представьте себе, вы идете, у вас все хорошо и — бах — у вас гормоны что-то там выделили, и вам грустно или вы злитесь, и сделать с этим вы ничего не можете. Параллельно с этим у вас меняется тело, вам от этого страшно, оно вам не нравится, вам кажется, что оно все кривое, косое. Почему подростки много спят? Потому что у них сил нет, силы уходят в рост. В любом возрасте к пубертату быть невозможно готовым, это просто та вещь, которую нужно учитывать, и понимать, что если ребенок начал много спать и много есть, значит, не надо его будить в воскресенье в 9:00 утра. Оставьте человека в покое, дайте ему расти», — пояснила Кокурина.
Адаптировать под эту тенденцию образовательный процесс психолог считает излишним, так как на это не всегда есть необходимые ресурсы, а детям в любом случае нужно учиться справляться с трудностями и социализироваться.
«В процессе образования факт раннего взросления детей нужно просто учитывать. Можно бесконечно размышлять, что надо отдельно проводить физкультуру и так далее. Но есть реальная жизнь, и в ней есть достаточно много ограничений: и у учителей, и у школ, даже чисто по количеству помещений. Плюс к этому детям все равно надо адаптироваться к школе, к жизни, к социуму. И школа в этом плане, как Спарта — это не самое приятное место», — отметила собеседница НСН.
Кокурина добавила, что в наше время есть много ресурсов и информации о детской психологии и особенностях развития, поэтому родителям важно изучать их, делать выводы и чаще разговаривать со своими детьми, чтобы помочь справиться со сложным периодом.
Ранее Варвара Кокурина рассказывала НСН, по каким психологическим признакам можно понять, что ребенок попал под чужое влияние или он вовлечен в преступную схему.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Павла Дурова признали в РФ террористом и экстремистом
- Волынец обвинила кино в пропаганде неравных отношений
- В Челябинске 48 несовершеннолетних доставили в полицию после массовой драки
- Не только учителя: Каких сотрудников могут уволить за посты в соцсетях
- Россиянам назвали необходимый размер финансовой подушки
- Ученый осудил введение нормы на рабочие часы для водителей
- Клименко предложил не спешить в вопросах увольнения из-за публикаций в соцсетях
- Волынец обвинила пенсионеров в нежелании воспитывать внуков
- Депутат Свинцов разъяснил, за какие публикации в соцсетях могут уволить с работы
- Психиатр назвала комфортную разницу в возрасте для отношений