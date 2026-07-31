Российские абитуриенты стали на 20% чаще интересоваться китайскими и европейскими вузами, передает канал Mash. Из-за высоких конкурсных показателей при поступлении в российские вузы, выпускники готовы к сложностям с языками, визами и документами, а зарубежные учебные заведения переманивают студентов, предлагая скидки и даже бесплатное обучение. Володарский отметил, что «борьба за умы» ведется уже давно, и для российских вузов в перспективе это может стать проблемой.

«Это борьба за умы, и она начинается со средней школы. Многие азиатские страны прекрасно понимают, что главный ресурс — это кадры. Сингапурские школы — одни из лучших в мире. Последние 10 лет китайские вузы начинают выходить в топ лучших международных вузов. С преподаванием не только на китайском языке, но и на английском. Китайские вузы приглашают иностранных профессоров, материально-техническая база великолепная, и при этом обучение дешевле, чем в Европе. У китайцев появились хорошие программы для бесплатного обучения для иностранных абитуриентов, это тренд последних трех лет. Великолепный тренд в развитии узбекского образования. И они перенимают опыт Китая, приглашают ведущих специалистов со всего мира, в первую очередь из России. Мой опыт подсказывает, что если Китай будет продолжать такими темпами привлекать иностранных абитуриентов, то через 10 лет мы увидим недобор в наши вузы», — поделился мнением омбудсмен.

Среди европейских стран в этом отношении собеседник НСН выделил Германию, где иностранным абитуриентам в рамках национальной программы по привлечению молодежи предлагают поддержку в обучении, хорошие стипендии и упрощенную форму получения вида на жительство. При этом Володарский подчеркнул, что хотя некоторые страны и создают студентам условия, чтобы они оставались после обучения, многие все равно возвращаются домой.