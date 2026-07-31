«Борьба за умы»: Как зарубежные вузы завлекают талантливую российскую молодежь
Российским вузам нужно больше автономии, чтобы не проиграть в конкуренции за суперкадры, заявил НСН Амет Володарский.
Некоторые государства создают для иностранных абитуриентов привлекательные условия, и российские вузы в перспективе могут столкнуться с риском недосчитаться студентов, если учебным заведениям не дадут больше самостоятельности, заявил НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Российские абитуриенты стали на 20% чаще интересоваться китайскими и европейскими вузами, передает канал Mash. Из-за высоких конкурсных показателей при поступлении в российские вузы, выпускники готовы к сложностям с языками, визами и документами, а зарубежные учебные заведения переманивают студентов, предлагая скидки и даже бесплатное обучение. Володарский отметил, что «борьба за умы» ведется уже давно, и для российских вузов в перспективе это может стать проблемой.
«Это борьба за умы, и она начинается со средней школы. Многие азиатские страны прекрасно понимают, что главный ресурс — это кадры. Сингапурские школы — одни из лучших в мире. Последние 10 лет китайские вузы начинают выходить в топ лучших международных вузов. С преподаванием не только на китайском языке, но и на английском. Китайские вузы приглашают иностранных профессоров, материально-техническая база великолепная, и при этом обучение дешевле, чем в Европе. У китайцев появились хорошие программы для бесплатного обучения для иностранных абитуриентов, это тренд последних трех лет. Великолепный тренд в развитии узбекского образования. И они перенимают опыт Китая, приглашают ведущих специалистов со всего мира, в первую очередь из России. Мой опыт подсказывает, что если Китай будет продолжать такими темпами привлекать иностранных абитуриентов, то через 10 лет мы увидим недобор в наши вузы», — поделился мнением омбудсмен.
Среди европейских стран в этом отношении собеседник НСН выделил Германию, где иностранным абитуриентам в рамках национальной программы по привлечению молодежи предлагают поддержку в обучении, хорошие стипендии и упрощенную форму получения вида на жительство. При этом Володарский подчеркнул, что хотя некоторые страны и создают студентам условия, чтобы они оставались после обучения, многие все равно возвращаются домой.
«Германия предлагает заманчивые для людей, особенно талантливых, условия, чтобы мотивировать их там оставаться. Китай работает по такой же схеме. Им интереснее привлекать талантливых студентов и оставлять их в своей экономике, чем приглашать из Европы уже сложившихся дорогих специалистов. Но нельзя сказать, что это безвозвратные потери. Человек всегда пытается искать лучшее и развиваться, но если наша страна предложит условия лучше или как минимум такие же, конечно, на родине всегда интереснее жить и учиться. В те же командировки, на повышение квалификации можно было бы ездить и за рубеж, так как мы уже давно понимаем, что у образования нет границ», — подчеркнул он.
Володарскй отметил, что российским вузам в условиях оттока абитуриентов важно предоставить больше самостоятельности, чтобы успешно конкурировать с иностранными учебными заведениями.
«Вузы у нас несамостоятельные. Давно предлагаю оставить им минимум от государственных стандартов и дать возможность работать по собственным. Обращаясь к положительному опыту ведущих вузов в мире; По этому пути уже пошли и в Узбекистане: они даже внесли в Конституцию поправку несколько лет назад, которая дают право высшим учебным заведениям работать по собственным или международным стандартам. У нас сегодня вузы формально автономны, но в реальности все-таки очень зависят от исполнительной власти», — считает он.
Также омбудсмен отметил, что выпускникам не стоит переоценивать западные дипломы и недооценивать азиатские, так как специалист в любом случае оценивается не по «корочке», а по профессиональным качествам.
«Диплом не подтверждает ваши качества, это свидетельство о рождении специалиста. А какого уровня специалист, можно выяснить только после прохождения тестирования, выполнения каких-то проектных работ, испытательного срока. Сегодня существует серьезная кадровая проблема, и в любой сфере диплом имеет второстепенную силу. У меня есть сотрудник с дипломом филологии, но он на порядок выше по знаниям и умениям в области педагогики, чем выпускник педагогического вуза. И как специалист по международному образованию, я хочу сказать, что ценность дипломов, например, Кембриджа и Оксфорда, зависит от направления. Некоторые вещи у нас переоценены. Мы 70 лет жили за «железным занавесом», и у нас некая брендозависимость от западного образования до сих пор присутствует, но она не всегда адекватна. Наши направления по информационным технологиям, математике, физике, химии сегодня значительно опережают большое количество западных вузов. Но у нас есть направления, где мы отстаем — это гуманитарное направление и некоторые смежные направления. И что касается признания зарубежных дипломов в России, после того, как мы ушли из Болонской декларации, это все происходит на уровне межправительственных соглашений», — рассказал Володарский.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказывала, что сегодня даже платная основа не гарантирует поступление, так как число мест с 2026 года ограничено.
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