В России хотят провести первый ЧМ по самбо среди военнослужащих

Первый чемпионат мира по самбо среди военнослужащих намерены провести в России через несколько лет. Об этом заявил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.

Он указал, что в августе в Москве состоится международный турнир по самбо с участием военных из 16 стран. Громов назвал самбо «исконно русским видом спорта» и отметил, что основная задача таких соревнований - популяризация этого направления.

«Задача стоит провести два таких мероприятия, чтобы этот вид спорта мог попасть в программу Международного совета военного спорта.

После второго мероприятия, которое мы планируем в следующем году, мы будем подавать заявку, чтобы уже через 2-3 года мы могли провести полноценный чемпионат мира... среди военнослужащих», - рассказал Громов в интервью ТАСС.

Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлениям на соревнованиях под национальными флагами и с гимнами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

