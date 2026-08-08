В России хотят провести первый ЧМ по самбо среди военнослужащих
Первый чемпионат мира по самбо среди военнослужащих намерены провести в России через несколько лет. Об этом заявил начальник ЦСКА полковник Артем Громов.
Он указал, что в августе в Москве состоится международный турнир по самбо с участием военных из 16 стран. Громов назвал самбо «исконно русским видом спорта» и отметил, что основная задача таких соревнований - популяризация этого направления.
«Задача стоит провести два таких мероприятия, чтобы этот вид спорта мог попасть в программу Международного совета военного спорта.
После второго мероприятия, которое мы планируем в следующем году, мы будем подавать заявку, чтобы уже через 2-3 года мы могли провести полноценный чемпионат мира... среди военнослужащих», - рассказал Громов в интервью ТАСС.
Ранее Международная федерация самбо (FIAS) допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлениям на соревнованиях под национальными флагами и с гимнами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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