Сельские школы в Подмосковье закрывают 10-е классы из-за нехватки денег

В сельских школах Подмосковья массово отказывают в зачислении в 10-й класс из-за нехватки бюджетных средств, что может обернуться большой социальной проблемой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий рассказал, что в одной из подмосковных сельских школ детям предложили ездить за 30–35 км в другие населенные пункты, поскольку старшие классы закрывают. Такие случаи, по его словам, происходят не первый год не только в Подмосковье: сельские школы превращают в «девятилетки», в городских ликвидируют общеобразовательные классы, а в профильные 10-е не допускают даже хорошистов.

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Миронов считает, что причина происходящего — нехватка бюджетных средств на образование. Вместо этого детей направляют в колледжи, но там тоже мало бюджетных мест. По его мнению, если финансирования не хватает, то для бесплатного образования везде остается «бутылочное горлышко».

Депутат призвал увеличить госрасходы на образование до 7% ВВП. Дополнительные средства, по его словам, нужны для соблюдения конституционных прав граждан. Он также отметил, что без таких мер дети без блестящих успехов и богатых родителей рискуют остаться без перспектив.

Ранее эксперт призвал ввести в российских школах уроки безопасности в интернете, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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