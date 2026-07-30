Сельские школы в Подмосковье закрывают 10-е классы из-за нехватки денег

В сельских школах Подмосковья массово отказывают в зачислении в 10-й класс из-за нехватки бюджетных средств, что может обернуться большой социальной проблемой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий рассказал, что в одной из подмосковных сельских школ детям предложили ездить за 30–35 км в другие населенные пункты, поскольку старшие классы закрывают. Такие случаи, по его словам, происходят не первый год не только в Подмосковье: сельские школы превращают в «девятилетки», в городских ликвидируют общеобразовательные классы, а в профильные 10-е не допускают даже хорошистов.