В Минпросвещения рекомендовали школам 9 внеурочных курсов

В новом учебном году ученики российских школ смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения России направлений внеурочных занятий. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь в том числе идет о таких дисциплинах, как «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», а также о курсах финансовой грамотности. Кроме того, ученики начальных классов смогут пройти курс «Орлята России», а обучающиеся 8-х и 10-х классов — «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка».

К тому же школам рекомендовали создать курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2-11-х классов, курсы для 5-11-х классов по поддержанию математического и естественно-научного образования и курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7-11-х классов, а также дисциплину, поддерживающую физическое развитие обучающихся, для 1-11-х классов.