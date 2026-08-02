В Минпросвещения рекомендовали школам 9 внеурочных курсов
В новом учебном году ученики российских школ смогут в свободное от уроков время освоить до девяти рекомендуемых Минпросвещения России направлений внеурочных занятий. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь в том числе идет о таких дисциплинах, как «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты», а также о курсах финансовой грамотности. Кроме того, ученики начальных классов смогут пройти курс «Орлята России», а обучающиеся 8-х и 10-х классов — «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка».
К тому же школам рекомендовали создать курсы в рамках реализации Концепции исторического просвещения для 2-11-х классов, курсы для 5-11-х классов по поддержанию математического и естественно-научного образования и курсы, поддерживающие профильное обучение и углубленное изучение отдельных предметов, для 7-11-х классов, а также дисциплину, поддерживающую физическое развитие обучающихся, для 1-11-х классов.
При этом в министерстве подчеркнули, что объем внеурочной деятельности может составлять до десяти часов в неделю, но общий объем занятий не должен превышать 1 тысячи 350 часов за четыре года обучения в начальной школе. За пять лет обучения в 5-9-х классах — 1 тысячи 700 часов, в 10-11-х классах — 680 часов.
В документе указано, что список курсов внеурочной деятельности образовательные организации должны определять самостоятельно, в том числе исходя из материально-технического обеспечения, кадрового состава, реализуемых профилей обучения и углубленного изучения учебных предметов.
Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН выступил против сокращения школьных каникул и обозначил ключевые принципы здоровой учебной нагрузки.
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