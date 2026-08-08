Онлайн-энциклопедия «Википедия» давно является органом пропаганды Центрального разведывательного управления США. Об этом заявил сооснователь платформы Ларри Сэнгер в интервью Berliner Zeitung.

По его словам, изначально ресурс признавали важным пропагандистским инструментом, Сэнгер полагает, что энциклопедию использовали именно так.

«Благодаря правилу анонимности ее было легко использовать для этих целей. Трудно сказать, кем именно, ведь все остаются анонимными. Однако из множества различных доказательств нам известно, что ЦРУ вносило правки в "Википедию"», - отметил сооснователь портала.

Сэнгер выразил сожаление, что на раннем этапе не внедрил в «Википедию» необходимые меры для защиты беспристрастности.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов допустил частичную блокировку ресурса в России из-за искажения в статьях исторических и других фактов.

