В РФ вузы перейдут на новую модель образования до 2030 года
При этом вводить новую систему официально и повсеместно начнут с 1 сентября 2026 года.
Вузы в России до 2030 года перейдут на новую модель образования. Ранее некоторые высшие учебные заведения страны приняли участие в пилотном проекте. Новая система заключается в том, что высшее образование будет состоять из базового и специализированного, а также из аспирантуры. Кроме того, в вузах страны введут четыре обязательных предмета для студентов всех направлений.
НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что ведомство планирует завершить плавный переход на новую модель высшего образования в стране в течение предстоящих трех лет, передает RT. Он уточнил, что крайний срок — 2030 год. При этом вузы в РФ начнут вводить новую систему официально и повсеместно с 1 сентября 2026 года.
«По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить», - сказал министр ранее на совещании президента Владимира Путина с кабмином.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила проведения пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования в стране до 2029/2030 учебного года. Согласно документу, в реализации пилотного проекта примут участие 17 высших учебных заведений России. Сроки получения базового высшего образования составят от четырех до шести лет, магистратуры — от одного года до трех.
Пилотный проект предусматривает обучение более чем по 100 специальностям. Вузам предстоит разработать образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также требования к программам аспирантуры.
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в РФ. В новой системе будет базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — то есть аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.
В пилотном проекте приняли участие шесть российских вузов: Московский авиационный институт (МАИ), Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет (МПГУ), Балтийский федеральный университет (БФУ), Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.
Отмечается, что разработка новой системы высшего образования в стране была связана с тем, что в 2022 году в России решили отказаться от Болонской системы образования, которая вводила европейские стандарты в высших учебных заведениях. По ней в вузах РФ студенты три-четыре года обучались в бакалавриате, два года в магистратуре, имея возможность выбора направления, отличающегося от специальности в бакалавриате, и три-четыре года в аспирантуре — докторантуре.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Кроме того, в российских вузах введут четыре обязательных предмета. Речь идет о «Русском языке», «Истории», «Философии» и «Основах российской государственности». Это будет сделано для студентов всех направлений.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский рассказал РИА Новости, что ведомство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями науки. При этом он подчеркнул, что это будет пилотный проект.
До этого издание «Коммерсантъ» писало, что курс «Русский язык как государственный» войдет в социогуманитарную часть фундаментального ядра новой системы высшего образования. Известно, что к декабрю 2029 года Министерство науки и высшего образования должно обновить федеральный государственный образовательный стандарт и включить в него новую дисциплину.
Проект концепции курса и учебно-методические материалы уже разработали в Санкт-Петербургском государственном университете и дорабатывают в ведомстве. При этом в 2027 году материалы направят в вузы для разработки и актуализации существующих программ.
С сентября того же года курс станет обязательным для всех высших учебных заведений. Уточняется, что модуль не будет повторением школьной программы, а студенты сосредоточатся на правовых и социальных аспектах языка.
Ранее член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» напомнила, что в РФ уже действует платформа «Поступи Онлайн», которая через «Госуслуги» подтягивает все документы и позволяет абитуриентам дистанционно подавать документы в вузы, но новый сервис может сделать приемную кампанию еще более удобной и прозрачной.
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