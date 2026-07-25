В РФ вузы перейдут на новую модель образования до 2030 года

НОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

Глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что ведомство планирует завершить плавный переход на новую модель высшего образования в стране в течение предстоящих трех лет, передает RT. Он уточнил, что крайний срок — 2030 год. При этом вузы в РФ начнут вводить новую систему официально и повсеместно с 1 сентября 2026 года.

«По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить», - сказал министр ранее на совещании президента Владимира Путина с кабмином.