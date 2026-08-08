В США пожилая женщина въехала на машине в детский сад, восемь детей пострадали
Пожилая женщина на машине въехала в класс детского дошкольного учреждения в городе Глендейл в США, есть пострадавшие. Об этом сообщил канал CBS.
По его данным, 79-летняя женщина за рулем попыталась сделать разворот, ускорилась и столкнулась с припаркованным авто, «въехала в ворота и прямо в класс». Представитель полиции города Гаик Робохян указал, что водитель перепутала педали газа и тормоза.
После инцидента восемь детей госпитализировали с незначительными травмами, в дальнейшем всех их отпустили домой.
Ранее в одном из парков в Нью-Йорке женщина на трехколесном мотоцикле въехала в пешеходов, девятерых пострадавших и мотоциклистку госпитализировали.
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