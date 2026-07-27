Школьникам с 300 баллами ЕГЭ призвали выделять отдельные места в вузах
Олег Смолин заявил НСН, что участие в олимпиадах для поступления в вуз не обязательно.
Школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, надо выделять отдельные бюджетные места в университетах. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Набравшего 300 баллов на ЕГЭ выпускника не взяли на бюджетное место в университете. Об этом он рассказал в социальных сетях. Так, будущий абитуриент даже не смог приблизиться к проходному месту. Решающими при отборе стали дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Другим абитуриентам помогли результаты участия и побед в олимпиадах. Смолин заявил, что такое случается крайне редко.
«Во-первых, это бывает довольно редко. Во-вторых, я считаю, что в этом случае Минобрнауки просто должно выделять дополнительные бюджетные места для таких выпускников. Участие в олимпиадах не обязательно, чтобы попасть в вуз. Мы еще давно предлагали, чтобы олимпиадники получили такое же право, какое сейчас имеют абитуриенты с инвалидностью, а именно — чтобы они могли подавать документы не в один вуз на одно место, а в несколько вузов, и тогда они смогут смотреть, где есть конкурсы, и распределяться между вузами», — рассказал он.
По данным приёмных комиссий, количество абитуриентов, набравших на ЕГЭ 100 баллов в этом году, достигло более 9 тысяч, при этом часть выпускников получила высший балл по нескольким предметам. Как следствие, даже результаты, превышающие 90 баллов, не гарантируют зачисления на бюджет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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