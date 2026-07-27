Школьникам, набравшим 100 баллов по каждому предмету ЕГЭ, надо выделять отдельные бюджетные места в университетах. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Набравшего 300 баллов на ЕГЭ выпускника не взяли на бюджетное место в университете. Об этом он рассказал в социальных сетях. Так, будущий абитуриент даже не смог приблизиться к проходному месту. Решающими при отборе стали дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Другим абитуриентам помогли результаты участия и побед в олимпиадах. Смолин заявил, что такое случается крайне редко.