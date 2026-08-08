Над регионами России сбили 397 дронов ВСУ

ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе Западные чиновники предложили передать российские активы новому депозитарию ЕС Турция ограничила проход судов в Черное море из-за атак БПЛА Минпросвещения усовершенствует порядок проведения всероссийской олимпиады Кассовые сборы «Одиссеи» Нолана достигли миллиарда