Над регионами России сбили 397 дронов ВСУ

Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали над территорией страны почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

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«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.

Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской областях. Также БПЛА сбили над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и водами Азовского моря.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали одно из промышленных предприятий в Самарской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБеспилотники

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