Над регионами России сбили 397 дронов ВСУ
Российские военные за прошедшую ночь ликвидировали над территорией страны почти 400 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 397 украинских беспилотных летательных аппаратов», - указало ведомство.
Дроны нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской областях. Также БПЛА сбили над Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и водами Азовского моря.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали одно из промышленных предприятий в Самарской области.
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