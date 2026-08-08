Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Ильском НПЗ
8 августа 202607:27
Юлия Савченко
Возгорание возникло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.
«По предварительной информации, пострадали 5 человек», - подчеркнуло ведомство.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Ранее в Самарской области украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий, ведется ликвидиция последствий.
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