Пять человек пострадали при атаке БПЛА на Ильском НПЗ

Возгорание возникло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе из-за падения обломков БПЛА. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края.

В Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали пять человек

«По предварительной информации, пострадали 5 человек», - подчеркнуло ведомство.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Самарской области украинские беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий, ведется ликвидиция последствий.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеБеспилотникиНПЗКраснодарский Край

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