Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море
Минобороны России обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие результативное поражение судна в акватории Чёрного моря. Целью стал сухогруз (балкер), который, по данным ведомства, задействовался для транспортировки грузов военного назначения для украинской армии.
Удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов — в атаке применялся реактивный дрон «Герань‑4 сикер». Факт уничтожения цели зафиксирован средствами объективного контроля.
Кроме того, ранее в порту Николаева российские силы поразили ещё один сухогруз и два буксира — для удара также использовались беспилотники «Герань‑4 сикер». Атаки произошли днём ранее, их результаты подтверждены видеоматериалами объективного контроля.
Согласно информации Минобороны РФ, сухогруз был задействован в обеспечении военных поставок для ВСУ, буксиры в момент удара стояли у причала, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова отреагировала на отставку прокурора Международного уголовного суда
- Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море
- Шурыгина попросила экс-жениха привезти в СИЗО колбасу
- Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность советника
- При ударе по полигону под Киевом скончалась сотрудница Госохраны Украины
- СМИ: В США суд арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами
- В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар
- В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ
- В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек
- СМИ: Администрация Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море