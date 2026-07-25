Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море

Удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов — в атаке применялся реактивный дрон «Герань‑4 сикер». Факт уничтожения цели зафиксирован средствами объективного контроля.



Кроме того, ранее в порту Николаева российские силы поразили ещё один сухогруз и два буксира — для удара также использовались беспилотники «Герань‑4 сикер». Атаки произошли днём ранее, их результаты подтверждены видеоматериалами объективного контроля.

Согласно информации Минобороны РФ, сухогруз был задействован в обеспечении военных поставок для ВСУ, буксиры в момент удара стояли у причала, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

