Минобороны показало видео удара реактивной «Геранью» по балкеру в Чёрном море

Минобороны России обнародовало видеоматериалы, демонстрирующие результативное поражение судна в акватории Чёрного моря. Целью стал сухогруз (балкер), который, по данным ведомства, задействовался для транспортировки грузов военного назначения для украинской армии.

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Удар нанесли операторы беспилотных летательных аппаратов — в атаке применялся реактивный дрон «Герань‑4 сикер». Факт уничтожения цели зафиксирован средствами объективного контроля.

Кроме того, ранее в порту Николаева российские силы поразили ещё один сухогруз и два буксира — для удара также использовались беспилотники «Герань‑4 сикер». Атаки произошли днём ранее, их результаты подтверждены видеоматериалами объективного контроля.

Согласно информации Минобороны РФ, сухогруз был задействован в обеспечении военных поставок для ВСУ, буксиры в момент удара стояли у причала, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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