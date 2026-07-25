СМИ: Администрация Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море

Отмечается, что Вашингтон рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который не единожды подвергался атакам ВСУ, как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским.

Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн в год служит крупнейшим маршрутом транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки. Объект также является основным для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Там нефть отгружают на танкеры через морской терминал.

В число крупнейших акционеров входят Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), а также структуры «Лукойла», СП «Роснефть», Chevron, Shell и ExxonMobil.

Ранее в Министерстве обороны России объявили о продолжении групповых ударов ВС РФ по ряду объектов на Украине, используемых в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».