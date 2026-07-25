СМИ: Администрация Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море
В администрации президента США Дональда Трампа предупредили Украину о недопустимости атак на суда и нефтяную инфраструктуру в Черном море. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
Известно, что нефтегазовая корпорация Chevron обратилась к Белому дому с просьбой повлиять на продолжающиеся атаки ВСУ в этой акватории, после чего власти США потребовали от Киева ограничить удары.
Отмечается, что Вашингтон рассматривает Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), который не единожды подвергался атакам ВСУ, как важнейший канал поставок казахстанских энергоносителей на европейские рынки, служащий альтернативой российским.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 млн тонн в год служит крупнейшим маршрутом транспортировки топлива из Каспийского региона на мировые рынки. Объект также является основным для Казахстана. Магистраль протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря. Там нефть отгружают на танкеры через морской терминал.
В число крупнейших акционеров входят Россия (через «Транснефть»), Казахстан (через «Казмунайгаз»), а также структуры «Лукойла», СП «Роснефть», Chevron, Shell и ExxonMobil.
Ранее в Министерстве обороны России объявили о продолжении групповых ударов ВС РФ по ряду объектов на Украине, используемых в интересах ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В США суд арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами
- В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар
- В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ
- В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек
- СМИ: Администрация Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море
- Депутат: Японские фирмы хотят вернуться к работе с РФ
- МО: «Герань» ударила по месту хранения дронов в Сумской области
- Некоторые жители Тбилиси остались без воды из-за масштабного отключения света
- Каллас вызовет главу миссии РФ при ЕС
- СМИ: Производство по делу блогера Лерчек возобновили