В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек

По его словам, в настоящий момент известно еще и о 14 пострадавших, трое из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.

«Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь», - сказал политик.

Балицкий подчеркнул, что украинские военные видели и понимали, по кому наносят удар, но все равно целенаправленно атаковали мирных граждан.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».