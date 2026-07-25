В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек
Ночью 25 июля в Запорожской области ВСУ атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа, в результате чего погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, в настоящий момент известно еще и о 14 пострадавших, трое из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
«Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь», - сказал политик.
Балицкий подчеркнул, что украинские военные видели и понимали, по кому наносят удар, но все равно целенаправленно атаковали мирных граждан.
Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: В США суд арестовал элитные апартаменты Игоря Крутого в Майами
- В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар
- В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ
- В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек
- СМИ: Администрация Трампа предостерегла Киев от атак в Черном море
- Депутат: Японские фирмы хотят вернуться к работе с РФ
- МО: «Герань» ударила по месту хранения дронов в Сумской области
- Некоторые жители Тбилиси остались без воды из-за масштабного отключения света
- Каллас вызовет главу миссии РФ при ЕС
- СМИ: Производство по делу блогера Лерчек возобновили