В Запорожской области при атаке ВСУ на турбазы погибли 8 человек

Ночью 25 июля в Запорожской области ВСУ атаковали турбазы в поселке Кирилловка Мелитопольского городского округа, в результате чего погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Евгений Балицкий.

Над территорией России уничтожили 328 украинских БПЛА

По его словам, в настоящий момент известно еще и о 14 пострадавших, трое из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.

«Искренние соболезнования семьям, потерявшим родных. Всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь», - сказал политик.

Балицкий подчеркнул, что украинские военные видели и понимали, по кому наносят удар, но все равно целенаправленно атаковали мирных граждан.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеАтакаВСУСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры