Захарова отреагировала на отставку прокурора Международного уголовного суда
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с РИА Новости высказалась об отставке Карима Хана — главы Международного уголовного суда (МУС), которая произошла из‑за разразившегося сексуального скандала.
По словам дипломата, ситуация вокруг руководства МУС наглядно демонстрирует подлинную сущность этой организации. Захарова отметила, что не стремится вникать в подробности обвинений, касающихся поведения братьев Хан.
Вместе с тем представитель МИД сделала упор на необходимости дать системную оценку работе самого института. Она заявила, что важно говорить о том, что в мире действует структура квазиюридического характера, чьё существование подрывает базовые представления о законности и правопорядке.
Карим Хан был снят с должности по итогам голосования государств‑участников МУС — причиной послужили выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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