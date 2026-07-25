Захарова отреагировала на отставку прокурора Международного уголовного суда

По словам дипломата, ситуация вокруг руководства МУС наглядно демонстрирует подлинную сущность этой организации. Захарова отметила, что не стремится вникать в подробности обвинений, касающихся поведения братьев Хан.



Вместе с тем представитель МИД сделала упор на необходимости дать системную оценку работе самого института. Она заявила, что важно говорить о том, что в мире действует структура квазиюридического характера, чьё существование подрывает базовые представления о законности и правопорядке.



Карим Хан был снят с должности по итогам голосования государств‑участников МУС — причиной послужили выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

