В РФ изменят регламент экзаменов на водительские права
МВД отменит бумажные медсправки при сдаче экзамена на получение водительских удостоверений.
В России собираются изменить регламент проведения экзаменов на получение водительских прав. Речь идет о прекращении тестирования при использовании кандидатом вспомогательных средств и о возможности проходить экзамен без бумажной медицинской справки. До этого также говорилось о разработке новых вопросов для теоретического тестирования будущих водителей и о пересдаче теории, если гражданин за полгода не успеет сдать практику.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКЗАМЕНА И ОТСУТСТВИЕ СПРАВКИ
МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента проведения экзаменов на права. В пресс-центре ведомства сообщили, что это связано с необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
В министерстве напомнили, что с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если во время испытания кандидат использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и другие подобные устройства. Эту норму и хотят закрепить в регламенте, пишет RT. Отмечается, что следующую попытку можно будет повторить через год.
Кроме того, с 1 марта 2027-го медучреждения начнут формировать заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортом в электронном виде и размещать в федеральном реестре документов. То есть при сдаче экзамена на водительские права бумажная медицинская справка будет не нужна.
Такие данные будут размещать в федеральном реестре единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. А обмен информацией между ведомствами также будет осуществляться через систему межведомственного электронного взаимодействия, передают «Известия».
Сейчас при подаче заявления на сдачу экзамена на получение водительского удостоверения нужно предоставить паспорт, медсправку, документ о прохождении обучения в автошколе, а для несовершеннолетних граждан — еще и письменное согласие законных представителей.
До этого говорилось, что сдавать экзамен без справки можно будет при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя содержится в едином электронном реестре. При этом вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с НСН заявил, что это не избавит россиян от необходимости получать справку.
«Это исключительно бюрократическая перестановка слагаемых в одном уравнении. Человеку для того, чтобы получить водительское удостоверение, все равно понадобится медсправка. Ему все равно придется ее покупать, потому что медсправки в России покупаются и продаются. Никто не проходит полноценно медкомиссию, к моему глубокому сожалению. В единый электронный реестр попадают справки о том, прошел человек медкомиссию или не прошел. При этом большой вопрос, какими данными располагает государство в этом электронном реестре, если человек не обращается в поликлинику и не испытывает проблем со здоровьем», - заметил он.
УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ
В мае Кабмин России уже изменил правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Так, например, практический экзамен будут назначать не позднее чем через 60 дней после сдачи теоретической части. До этого для сдачи практического экзамена после прохождения теории отводилось до шести месяцев.
При этом главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин в разговоре с НСН отметил, что сокращение срока сдачи практического экзамена в ГАИ со 180 до 60 дней не поможет решить проблему потери будущими водителями навыка. Он считает, что перерыв следует уменьшить до семи-десяти дней.
«За полгода теряются навыки, которых у начинающего водителя и так немного. Что делать человеку, если практический экзамен назначат, скажем, через пять месяцев? "Подкатка" ученика противоречит правилам дорожного движения, потому что для этого он должен быть клиентом автошколы. Получив же свидетельство об окончании автошколы, он таковым уже не является. Обучаемому придется отвечать за управление автомобилем без водительского удостоверения, а обучающему — за допуск за руль лица без водительского удостоверения. Вместе с тем отмечу, что сокращение срока до двух месяцев кардинально проблему не решает, поскольку это тоже очень большой срок. Перерыв должен быть не более недели, от силы десяти дней. В противном случае проблемы появляются не только у будущих водителей, но и у ГАИ из-за роста числа не сдавших экзамен. Раньше и теоретический, и практический экзамен принимали в один день в случае успешной сдачи, и качество обучения благодаря этому не страдало», - объяснил он.
К тому же член Союза автошкол России Сергей Матвеев рассказал НСН о разработке новых вопросов для теоретического экзамена на получение водительских прав.
«По нашим сведениям, их практически три тысячи. Эти вопросы не похожи на те билеты, по которым сейчас ученики учат и сдают. Это сделано, чтобы билеты не заучивали. Билеты можно просто заучить за месяц даже со средней памятью, не зная ничего о правилах ПДД», - уточнил он.
Кроме того, будущих водителей могут обязать повторно пересдавать теоретический экзамен на права, если они в течение полугода не успеют сдать практический экзамен. Отмечается, что новый тест по «теории» должен быть проведен не позднее 30 календарных дней после истечения указанного полугодового периода.
При этом Сергей Матвеев в беседе с НСН подчеркнул, что водители уже и так обязаны повторно пересдать теоретический экзамен, если не прошли практический экзамен в течение полугода.
«Такое правило есть, сейчас просто уточняются все сроки. Я думаю, это связано с тем, что хотят каждый этап экзамена сделать платным. Если сейчас платишь один раз за проведение экзамена и выдачу водительского удостоверения, то, я так понимаю, будут делать теперь так, чтобы платили за каждую пересдачу. Чтобы внести изменения в Налоговый кодекс, необходим предварительный уточняющий документ. За полгода человек теорию забывает, так как некоторые просто ее зубрят. Поэтому в этом есть какой-то смысл», - отметил он.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что водители отрицательно относятся к аннулированию водительского удостоверения при отказе пройти внеочередное медосвидетельствование, поскольку такие вопросы должны решаться только в суде, но никак не в административном порядке.
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