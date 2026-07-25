В РФ изменят регламент экзаменов на водительские права

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКЗАМЕНА И ОТСУТСТВИЕ СПРАВКИ

МВД подготовило проект приказа об изменениях регламента проведения экзаменов на права. В пресс-центре ведомства сообщили, что это связано с необходимостью реализации внесенных изменений в Правила проведения экзаменов, а также вступающих в силу с 1 марта 2027 года изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

В министерстве напомнили, что с 12 мая действует новое основание для прекращения экзамена в случае, если во время испытания кандидат использует средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и другие подобные устройства. Эту норму и хотят закрепить в регламенте, пишет RT. Отмечается, что следующую попытку можно будет повторить через год.