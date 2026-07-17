Учитель объяснил, почему надо засчитывать вторую попытку ЕГЭ, а не лучшую
Правила должны работать даже тогда, когда ученики теряют баллы на пересдаче, заявил НСН Евгений Ямбург.
Пересдача ЕГЭ — это способ улучшить свой результат, но никто не заставляет его повторять, поэтому заслуженно засчитывать только вторую попытку, а не лучшую, рассказал НСН заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
Рособрнадзор подвел итоги пересдачи ЕГЭ: 98 805 человек улучшили результат, но 24 645 человек его ухудшили. В зачет школьникам пойдет только последний балл. Ямбург подчеркнул, что это справедливо.
«Я считаю, что это правильное решение. С одной стороны, ты можешь пересдать ЕГЭ, улучшить результат. Это расширяет возможность поступать в те вузы, где достаточно высокие баллы. А с другой стороны — риск. Если ты хуже сдал, тогда это твой последний результат. Никто не заставляет тебя пересдавать, в этом смысле все справедливо, честно и нормально. 100 тысяч ребят улучшили свои результаты — это не мало. Все справедливо, поскольку ребята хотят получить максимум, чтобы поступить в вузы, которые считаются №1. Мальчик из Москвы даже 99 баллов пошел пересдавать и получил 100», — отметил он.
Ранее Ямбург объяснил НСН, почему у российских школьников вырос средний балл по ЕГЭ.
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