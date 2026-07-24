Пилипенко оценила перспективы новой платформы для абитуриентов
Новую платформу могут интегрировать с уже существующим сервисом «Поступи Онлайн», заявила НСН Ольга Пилипенко.
В России уже действует платформа «Поступи Онлайн», которая через «Госуслуги» подтягивает все документы и позволяет абитуриентам дистанционно подавать документы в вузы, однако новый сервис может сделать приемную кампанию еще более удобной и прозрачной, объяснила НСН член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.
Создать платформу «Университеты» для поступления в вузы в онлайн-формате предложило Минобрнауки. Как следует из проекта постановления правительства, она обеспечит полный цикл поступления в высшие учебные заведения в дистанционном формате, работу со связанными с учебой цифровыми документами, позволит подтвердить факт обучения и заселения в общежитие. Пилипенко напомнила, что аналогичный сервис в России уже существует.
«Уже действует платформа "Поступи онлайн". В этом году абитуриенты сдавали документы через эту платформу. Она подключена к "Госуслугам", и все документы автоматически прикрепляются: и аттестат, и результаты сдачи ЕГЭ, и паспортные данные. Не надо выезжать в приемные комиссии. На платформе расписаны вузы, направления подготовки, сроки обучения, программы, ссылка на страницы приемных комиссий вузов. Все это достаточно прозрачно и понятно. "Поступи онлайн" проходит апробацию уже достаточно долго, в прошлом году уже и целевой набор был прикреплен к этому сайту, в этом году расширили перечень целевиков, и все это интегрировано между собой. В том числе с платформой "Работа России", где организации готовы заключить соглашение или подбирают себе кадры, и вузы регистрировались и принимали документы через эту платформу. Приемная кампания завершается, и пока никаких вопросов к платформе не возникало от абитуриентов», — рассказала она.
Собеседница НСН подчеркнула, что новый проект «Университеты» может быть интегрирован с уже существующим, но доработан и усовершенствован, чтобы сделать приемную кампанию еще более удобной.
«По новой платформе будет усовершенствования. Вполне возможно, что будет подключен искусственный интеллект, чтобы обрабатывать большие данные и разгрузить не только "Госуслуги", но и все сервисы и серверы, которые одновременно начинают зачислять абитуриентов. Все инструменты информационных систем направлены на повышение качества приема: прозрачно, понятно, вовремя, с понятными данными. Это не образовательная услуга, а именно услуга по приему документов. Если она будет совершенствоваться, будет очень хорошо. Для абитуриентов появится еще один удобный способ больше узнать и про вуз, и про свою специальность», — отметила Пилипенко.
Она добавила, что так как «Университеты», скорее всего, будут интегрировать с «Поступи онлайн», а не создавать новую платформу с нуля, на ее запуск уйдет не так много времени.
Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН посоветовал абитуриентам подавать документы в вузы очно, чтобы оценить атмосферу и инфраструктуру заведения и принять правильное решение.
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