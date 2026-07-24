Собеседница НСН подчеркнула, что новый проект «Университеты» может быть интегрирован с уже существующим, но доработан и усовершенствован, чтобы сделать приемную кампанию еще более удобной.

«По новой платформе будет усовершенствования. Вполне возможно, что будет подключен искусственный интеллект, чтобы обрабатывать большие данные и разгрузить не только "Госуслуги", но и все сервисы и серверы, которые одновременно начинают зачислять абитуриентов. Все инструменты информационных систем направлены на повышение качества приема: прозрачно, понятно, вовремя, с понятными данными. Это не образовательная услуга, а именно услуга по приему документов. Если она будет совершенствоваться, будет очень хорошо. Для абитуриентов появится еще один удобный способ больше узнать и про вуз, и про свою специальность», — отметила Пилипенко.

Она добавила, что так как «Университеты», скорее всего, будут интегрировать с «Поступи онлайн», а не создавать новую платформу с нуля, на ее запуск уйдет не так много времени.

Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН посоветовал абитуриентам подавать документы в вузы очно, чтобы оценить атмосферу и инфраструктуру заведения и принять правильное решение.

