Вузы РФ перейдут на новую модель образования до 2030 года

«По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить», - отметил Фальков.

Крайний срок перехода - 2030 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране. Документ устанавливает базовое, специализированное высшее образование, профессиональное - аспирантуру, а также уточняет, что к специализированной подготовке относят магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

