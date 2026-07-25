Вузы РФ перейдут на новую модель образования до 2030 года

Министерство науки и высшего образования намерено завершить плавный переход на новую модель высшего образования в России в предстоящие три года. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

В России изменят модель высшего образования

«По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить», - отметил Фальков.

Крайний срок перехода - 2030 год.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране. Документ устанавливает базовое, специализированное высшее образование, профессиональное - аспирантуру, а также уточняет, что к специализированной подготовке относят магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости//Екатерина Штукина
ТЕГИ:Высшее ОбразованиеОбразованиевузы

Горячие новости

Все новости

партнеры