Вузы РФ перейдут на новую модель образования до 2030 года
Министерство науки и высшего образования намерено завершить плавный переход на новую модель высшего образования в России в предстоящие три года. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.
«По отдельным укрупненным группам специальностей, начиная с 2027 года, будем активно переходить», - отметил Фальков.
Крайний срок перехода - 2030 год.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в стране. Документ устанавливает базовое, специализированное высшее образование, профессиональное - аспирантуру, а также уточняет, что к специализированной подготовке относят магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку.
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