Минобрнауки предложило создать платформу для онлайн-поступления в вузы
Минобрнауки предложило создать платформу «Университеты», с помощью которой абитуриенты смогут пройти онлайн весь процесс поступления в российские вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Так, с 1 сентября текущего года по 31 декабря 2028-го предложили провести эксперимент по разработке, апробации и внедрению платформы «Университеты». Сервис позволит обеспечить полный цикл поступления онлайн, подтверждение обучения, заселение в общежитие, работу с касающимися учебы цифровыми документами.
На платформе студентам будут доступны рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Также на «Университетах» смогут создавать типовые облачные решения для приемных кампаний и учебного процесса, управления кампусом, аналитики и мониторинга показателей эффективности работы вузов. Участие учебных заведений в эксперименте будет добровольным.
Ранее Минобрнауки сообщило, что с 2027/2028 учебного года в вузах для всех направлений подготовки введут обязательный курс «Русский язык как государственный», пишет Ura.ru.
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