Ректор ГУУ назвал выпускникам самые востребованные специальности

Классические направления интересуют абитуриентов, потому что они дают качественную подготовку, заявил в пресс-центре НСН Владимир Строев.

Выпускники продолжают выбирать юридическую и управленческую карьеру, потому что такое обучение дает отличные знания, сообщил в пресс-центре НСН ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Строев отметил, что приоритеты абитуриентов при этом не изменились.

Вузы напомнили выпускникам, что «платка» больше не гарантирует поступление
«Мы уже по первым дням видим, куда подаются заявления. У нас вообще в этом году хороший выпуск школы-предуниверсария, там из 115 человек больше 50 — медалисты, и много стобалльников на ЕГЭ. Радостно понимать, что толковая молодежь растёт: готовы учиться, развиваться. Конечно, я бы хотел, чтобы они оказались в нашем университете, мы всё-таки их два года готовили. Из них точно будет толк. А классические направления —“государственное и муниципальное управление” и “юриспруденция” — остаются востребованными. Что бы про них ни говорили, но там, где качественная подготовка, туда и идут. Стабильно высокий конкурс у нас но направлениям маркетинга и связям с общественностью. Также востребована кафедра управления персоналом. К ней падает интерес в целом в стране, но я не совсем понимаю, почему — кадровики нужны везде», — отметил он.

Ранее Строев в пресс-центре НСН дал совет выпускникам, как выбрать вуз по душе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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