Ректор ГУУ назвал выпускникам самые востребованные специальности
Классические направления интересуют абитуриентов, потому что они дают качественную подготовку, заявил в пресс-центре НСН Владимир Строев.
Выпускники продолжают выбирать юридическую и управленческую карьеру, потому что такое обучение дает отличные знания, сообщил в пресс-центре НСН ректор Государственного университета управления Владимир Строев.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Строев отметил, что приоритеты абитуриентов при этом не изменились.
«Мы уже по первым дням видим, куда подаются заявления. У нас вообще в этом году хороший выпуск школы-предуниверсария, там из 115 человек больше 50 — медалисты, и много стобалльников на ЕГЭ. Радостно понимать, что толковая молодежь растёт: готовы учиться, развиваться. Конечно, я бы хотел, чтобы они оказались в нашем университете, мы всё-таки их два года готовили. Из них точно будет толк. А классические направления —“государственное и муниципальное управление” и “юриспруденция” — остаются востребованными. Что бы про них ни говорили, но там, где качественная подготовка, туда и идут. Стабильно высокий конкурс у нас но направлениям маркетинга и связям с общественностью. Также востребована кафедра управления персоналом. К ней падает интерес в целом в стране, но я не совсем понимаю, почему — кадровики нужны везде», — отметил он.
Ранее Строев в пресс-центре НСН дал совет выпускникам, как выбрать вуз по душе.
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