В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар

На территории Тюменского НПЗ в результате падения БПЛА ВСУ начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Моор.

В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. Моор добил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТюменьБеспилотникиВСУНПЗПожар

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