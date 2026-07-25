В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. Моор добил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».