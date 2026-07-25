В Тюмени на НПЗ после падения БПЛА ВСУ начался пожар
25 июля 202612:24
Екатерина Галайда-Перера
На территории Тюменского НПЗ в результате падения БПЛА ВСУ начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал губернатор региона Александр Моор.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте ЧП. Моор добил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге из-за падения БПЛА ВСУ произошло возгорание на стоянке, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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