Благодаря переменам в 2026 году, иностранные граждане и россияне смогли передать свои документы одной системе, что стало приятным новшеством, рассказал в пресс-центре НСН проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов.

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Рогов позитивно оценил перемены.