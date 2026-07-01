Проректор МИРЭА назвал, кому поможет новая форма подачи документов в вузы
Цифровизация сделала процесс зачисления для иностранцев приятнее, заявил в пресс-центре НСН Игорь Рогов.
Благодаря переменам в 2026 году, иностранные граждане и россияне смогли передать свои документы одной системе, что стало приятным новшеством, рассказал в пресс-центре НСН проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов.
В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Рогов позитивно оценил перемены.
«Ещё одним новшеством стало то, что появился цифровой инструмент - ruID. С его помощью иностранные граждане теперь тоже могут с использованием цифровых сервисов, через “Госуслуги” подать документы. Было много опасений, но за прошедшие 10 дней приемной кампании видим, что всё получается у ребят, подают, и их становится больше. Так что это приятное новшество. Вообще, изменений много, но фундаментально сама технология процесса не изменилась. Всё так же абитуриенту нужно подать документы в установленные сроки, выдержать вступительные испытания, попасть в конкурсные списки, оценить свои шансы и, главное, подать документы на зачисление», — отметил он.
Рогов добавил, что выпускникам стоит быть внимательнее, так как изменения коснулись и вступительных экзаменов.
«Приказ Минобрнауки о перечне вступительных испытаний изменился еще 20 января, но думаю, что для многих абитуриентов это стало существенным вызовом. Перемены произошли и на многих технических направлениях, и на гуманитарных. Например, в МИРЭА таких программ порядка 20. Безусловно, сдающие ЕГЭ заранее знали об этом. А тем, кто сдает внутренние экзамены в вузах, советую свериться по списку дисциплин», — указал он.
Ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН напомнила выпускникам, что платная форма обучения перестала гарантировать поступление.
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