В России изменили правила приема абитуриентов в вузы

НОВЫЕ ПРАВИЛА: ЭКЗАМЕНЫ И ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

4 апреля РИА Новости сообщило, что десять ведущих вузов России изменили правила приема абитуриентов. Речь идет о таких университетах, как МФТИ, МИФИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РГСУ, МПГУ и РЭУ им. Плеханова.

Отмечается, что изменения коснутся приемной кампании 2026/2027 учебного года. По данным источника, в некоторых вузах поменяли перечень вступительных испытаний, порядок подачи документов и систему целевого набора.

Что касается изменения перечня вступительных экзаменов, то, например, в МГТУ им. Баумана физика теперь стала обязательной для поступления на инженерные специальности. Кроме того, университеты социально-гуманитарного профиля получили право включать ЕГЭ по истории наряду с обществознанием. При этом в приемной кампании 2026 года абитуриенты смогут выбрать один из этих предметов.