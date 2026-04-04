В России изменили правила приема абитуриентов в вузы
Изменения коснулись десяти ведущих университетов РФ, в том числе РУДН, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и РЭУ им. Плеханова.
В России изменили правила приема абитуриентов в некоторые вузы. Нововведения вступили в силу в ведущих университетах страны. Изменения затронули перечень вступительных испытаний, порядок подачи документов и систему целевого набора. Между тем, в России уже на несколько десятков тысяч сократили количество платных мест обучения в негосударственном секторе.
НОВЫЕ ПРАВИЛА: ЭКЗАМЕНЫ И ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
4 апреля РИА Новости сообщило, что десять ведущих вузов России изменили правила приема абитуриентов. Речь идет о таких университетах, как МФТИ, МИФИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, РГСУ, МПГУ и РЭУ им. Плеханова.
Отмечается, что изменения коснутся приемной кампании 2026/2027 учебного года. По данным источника, в некоторых вузах поменяли перечень вступительных испытаний, порядок подачи документов и систему целевого набора.
Что касается изменения перечня вступительных экзаменов, то, например, в МГТУ им. Баумана физика теперь стала обязательной для поступления на инженерные специальности. Кроме того, университеты социально-гуманитарного профиля получили право включать ЕГЭ по истории наряду с обществознанием. При этом в приемной кампании 2026 года абитуриенты смогут выбрать один из этих предметов.
В РГГУ рассказали, что в вузе не стали заменять обществознание на историю, однако добавили ее как предмет по выбору для ряда направлений подготовки, передает агентство.
К тому же с 2026 года в вузах изменили порядок подачи документов. Например, в РУДН и МИФИ сообщили, что больше не принимают заявления через собственные электронные системы. Поэтому теперь подать их можно будет только через портал «Госуслуги», а также лично или по почте. В РГСУ добавили, что в текущую приемную кампанию вводится так называемый «день тишины».
«Введен запрет на отзыв согласия на зачисление в день издания приказа о приеме. Этот новый пункт направлен на минимизацию случаев манипулирования результатами конкурса и повышения прозрачности зачислений», - отметили в РГСУ.
ДОСТИЖЕНИЯ И ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Кроме того, в указанных университетах изменили подход к учету индивидуальных достижений и олимпиад. В частности, в МФТИ сообщили о сокращении списка олимпиад с 50 до 35, а также об ужесточении условий поступления без вступительных испытаний.
«Ключевое изменение — фактическое исключение призеров РСОШ (школьных олимпиад – прим. НСН) из категории поступающих без экзаменов: право БВИ («без вступительных испытаний» - прим. НСН) теперь сохраняется только за победителями», - рассказали изданию представители МФТИ.
В вузе отметили, что балл ЕГЭ, подтверждающий победу в олимпиаде, увеличился до 80, а по некоторым направлениям подготовки — до 85 по профильному предмету. В 2026 году РГГУ расширил возможности поступления, начисляя баллы за дополнительное образование в искусстве, физкультуре и спорте.
При этом одним из ключевых изменений стала детализированная целевая квота. В МПГУ объяснили, что целевые места закрепляются за конкретным заказчиком, что, по мнению представителей НИУ ВШЭ, повышает прозрачность целевого обучения.
ПЛАТНЫЕ МЕСТА
Кроме того, в вузах ввели ограничения на платные места по популярным направлениям, включая психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию и журналистику. Это, как отметили в РЭУ им. Плеханова, позволит привлечь абитуриентов к приоритетным для экономики программам.
В начале февраля стало известно, что Минобрнауки России сократило 47 тысяч платных мест в вузах страны. Отмечается, что сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.
При этом омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в разговоре с НСН заметил, что после сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимость обучения на самых популярных направлениях.
«Речь идет об уменьшении контрольной цифры приема (КЦП). То есть государство не будет перечислять бюджетные средства тем частным вузам, которые принимают абитуриентов на эти направления. Однако это не говорит о том, что частный вуз не сможет готовить студентов по этим направлениям. Имея лицензию и государственную аккредитацию по данным направлениям, вуз может принимать абитуриентов, которые выполнили минимум по ЕГЭ, установленный для данного направления. После сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимость обучения на самых популярных направлениях. В частных вузах это будет несущественный рост, ведь в государственных учебных заведениях стоимость обучения на таких направлениях куда выше», - объяснил он.
Между тем, президент РУДН, экс-министр образования РФ и один из создателей ЕГЭ в России Владимир Филиппов в интервью РИА Новости заметил, что в случае отмены ЕГЭ вернется практика поступления «по звонкам» и платных подготовительных курсов при вузах. Он предположил, что «значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства».
Однако глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что, если взять лучшее из системы ЕГЭ и классической системы аттестации, получится приемлемый новый механизм поступления в вузы, а с коррупцией придется бороться и дальше.
«От той практики, которая действовала до ЕГЭ, отошли много лет назад и все заметно поменялось. ЕГЭ тоже реформировался, систематизировался, исключались возможности для коррупционных проявлений, каждый год вводили дополнительные ограничения, правила. Что касается так называемого "телефонного права", то и по ЕГЭ заметно меньше, но большие скандалы такого рода происходят. У ЕГЭ есть плюс: возможность молодежи из глубинки поступить в столичный вуз. Но у нас и в советское время действовала система квотирования. Поэтому надо взять все самое лучшее из ЕГЭ и добавить самое лучшее из классической системы оценки. Даже с хорошими баллами по ЕГЭ сегодня многие студенты не могут поступить на бюджет из-за олимпиадников, льготных категорий…», - заметил он в беседе с НСН.
Ранее Амет Володарский в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подчеркнул, что сейчас существует пропасть между стандартами школы и вуза, нередко знаний, полученных за 11 лет, недостаточно для поступление в высшее учебное заведение, но, при комплексном подходе к программе, по его словам, возможна оптимизация.
