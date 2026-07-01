Вузы обязаны повышать зарплаты научным сотрудникам ежегодно, поэтому им приходится делать обучение дороже, рассказала в пресс-центре НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.

По данным Минобрнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, при этом в отдельных регионах и вузах повышение достигает до 18%. Брюховецкая объяснила такой рост.