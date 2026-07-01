Вузы объяснили, почему растут цены на обучение
Основные расходы учебных заведений приходятся на зарплаты преподавателей, заявила в пресс-центре НСН Светлана Брюховецкая.
Вузы обязаны повышать зарплаты научным сотрудникам ежегодно, поэтому им приходится делать обучение дороже, рассказала в пресс-центре НСН проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая.
По данным Минобрнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, при этом в отдельных регионах и вузах повышение достигает до 18%. Брюховецкая объяснила такой рост.
«Практически все направления подготовки подорожали на 15-17%. Львиную долю затрат университета составляют зарплаты преподавателей. Мы должны соответствовать показателю 200% от региональной оплаты труда. Чтобы находиться в какой-то окупаемости и иметь, чем платить за расходы, приходится повышать цены. Также у нас появляются новые партнеры, программы, стажировки, работодатели, а это тоже дополнительные расходы. У нас есть программы, которые стали дороже на 25%, какие-то на 7%, но сильного подорожания нигде нет», — подчеркнула она.
В свою очередь, проректор МИРЭА — Российского технологического университета Игорь Рогов указал в пресс-центре НСН на то, что государственная поддержка не закрывает все потребности вузов, поэтому им приходится повышать цены.
«Парадокс в том, что с каждым годом финансирование вузов со стороны государства растет, но нам приходится повышать цены на платные программы. Но нужно понимать, что мы не хотим во всех смыслах слова “накормить” своих преподавателей, а стремимся обеспечить качественный уровень обучения», — заключил он.
Ранее ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН назвал выпускникам самые востребованные специальности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Хотят крови Орбана»: В Венгрии не увидели предпосылок для смены власти
- «Ничего выдающегося»: В РФ оценили закупаемые Киевом шведские истребители Gripen E
- От Джоли до Аксеновой: Россияне назвали самых сексуальных актрис
- Вместо опасных челленджей: Почему важно прививать детям критическое мышление
- «Стагфляция»: Набиуллина заявила о риске искусственного снижения ключевой ставки
- В Госдуме объяснили, почему были закрыты погранпереходы с рядом стран
- Верховный суд утвердил единый подход к оспариванию сделок после «схемы Долиной»
- В Госдуме призвали отправлять школьных хулиганов на домашнее обучение
- «Успокаивающих попить»: В Госдуме высмеяли Рютте, потерявшего из-за России сон
- В Госдуме призвали наказывать соцсети за опасный контент