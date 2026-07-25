Глава Минобороны Италии предложил Федорову должность советника

На прошлой неделе на Украине Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабинет министров, включая Федорова. Исполняющим его обязанности назначили врио председателя СБУ Евгения Хмару.

Известно, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Федорову должность вице-премьера страны по военным технологиям или его советника по этому же вопросу. При этом издание Financial Times писало, что еще один возможный вариант — пост в СНБО с широкими полномочиями. Однако сам Федоров подчеркнул, что не согласен ни на какую должность, кроме главы оборонного ведомства Украины.

Ранее член Совета по национальным отношениям при президенте РФ, замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько предположил, что Михаил Федоров может начать президентскую кампанию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».