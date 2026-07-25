При ударе по полигону под Киевом скончалась сотрудница Госохраны Украины

Возглавляемый им центр занимается информационной борьбой против РФ.

До этого портал Defence24 писал, что сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области. В МИД Польши отметили, что во время атаки также были раненые.

Ранее в Министерстве обороны России объявили о нанесении группового удара ВС РФ по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».