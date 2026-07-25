При ударе по полигону под Киевом скончалась сотрудница Госохраны Украины
В результате ракетного удара ВС России по военной выставке на полигоне в Киевской области погибла глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны (УГО) Украины Валентина Савицкая. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал ее муж, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей.
Возглавляемый им центр занимается информационной борьбой против РФ.
До этого портал Defence24 писал, что сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области. В МИД Польши отметили, что во время атаки также были раненые.
Ранее в Министерстве обороны России объявили о нанесении группового удара ВС РФ по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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