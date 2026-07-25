При ударе по полигону под Киевом скончалась сотрудница Госохраны Украины

В результате ракетного удара ВС России по военной выставке на полигоне в Киевской области погибла глава центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны (УГО) Украины Валентина Савицкая. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал ее муж, руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей.

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Возглавляемый им центр занимается информационной борьбой против РФ.

До этого портал Defence24 писал, что сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области. В МИД Польши отметили, что во время атаки также были раненые.

Ранее в Министерстве обороны России объявили о нанесении группового удара ВС РФ по объекту в пригороде Киева, где демонстрировали беспилотники, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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