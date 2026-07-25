В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ
25 июля 202612:12
Екатерина Галайда-Перера
В Екатеринбурге Wildberries эвакуировал персонал на логистическом объекте из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.
Отмечается, что объект маркетплейса во время атаки не пострадал, но он временно приостановил свою работу. В организации заверили, что в ближайшее время центр возобновит деятельность в обычном режиме.
Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким объявила об оперативной перестройке логистической сети компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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