В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ

Отмечается, что объект маркетплейса во время атаки не пострадал, но он временно приостановил свою работу. В организации заверили, что в ближайшее время центр возобновит деятельность в обычном режиме.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким объявила об оперативной перестройке логистической сети компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».