В Екатеринбурге логоцентр WB приостановил работу из-за атак ВСУ

В Екатеринбурге Wildberries эвакуировал персонал на логистическом объекте из-за атаки БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе RWB.

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Отмечается, что объект маркетплейса во время атаки не пострадал, но он временно приостановил свою работу. В организации заверили, что в ближайшее время центр возобновит деятельность в обычном режиме.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким объявила об оперативной перестройке логистической сети компании, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:ЕкатеринбургВСУАтакамаркетплейс

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