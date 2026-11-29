В РФ создадут единый список авиадебоширов для всех перевозчиков
Сейчас такие реестры существуют у отдельных авиакомпаний.
В России хотят создать единый «черный список» авиадебоширов для всех перевозчиков. С 2018 года российские авиакомпании могут вести свои списки нарушителей спокойствия на борту и отказывать им в перевозке в течение года. При этом теперь срок запрета хотят увеличить до трех лет.
ЕДИНЫЙ СПИСОК
Минтранс поддержал предложение депутатов о едином «черном списке» авиадебоширов, которым компании смогут отказывать в перелетах. Глава министерства Дмитрий Ядров сообщил, что речь идет о соответствующих проектах изменений в Воздушный кодекс и КоАП. По его словам, они уже внесены в Госдуму, передает RT.
«Безопасность полетов, спокойствие экипажей и добросовестных пассажиров — безусловный приоритет, и здесь законодательная база должна быть максимально действенной», - сказал Ядров в разговоре с ТАСС.
Глава Минтранса напомнил, что сейчас каждая авиакомпания ведет собственный список таких пассажиров, которым может отказывать в перевозке. Однако новый механизм, добавил Ядров, позволит сделать так, чтобы грубое нарушение на рейсе одного перевозчика становилось законным основанием для отказа авиадебошира и у других компаний.
Осенью 2026 года в Госдуму уже внесли законопроект о дополнительных мерах борьбы с авиадебоширами. В документе предложили ввести новый механизм защиты от нарушителей.
Разработчики законопроекта уточнили, что в настоящий момент невозможно включать в «черные списки» авиапассажиров в состоянии алкогольного опьянения, использующих ненормативную лексику, угрожающих экипажу, агрессивно себя ведущих и пытающихся устроить драку на борту.
Законодатели предложили ввести односторонний отказ авиаперевозчика от заключения договора с гражданином, совершившим административное правонарушение, предусмотренное статьей о мелком хулиганстве. Также документ призван устранить правовой пробел и предоставить перевозчику возможность включать в «черный список» нарушителей, которым назначили наказание в виде судебного штрафа.
К тому же авторы документа обратили внимание на недостаточную эффективность существующего механизма в отношении дебоширов, которые повторно совершают деструктивные действия в самолете. В связи с этим разработчики законопроекта призвали увеличить срок нахождения в «черных списках» от одного года до трех лет в отношении включенных в реестр лиц, перевозка которых ограничена.
Также документ предусматривает право авиакомпаний передавать информацию о пассажирах из списков авиадебоширов другим авиакомпаниям и получать от них аналогичные сведения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТРАСЛИ
Разговоры о борьбе с авиадебоширами в отрасли идут давно. Например, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН подчеркнул, что единый «черный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трех лет будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.
«Речь может идти о создании единого списка авиадебоширов. Кроме того, авиакомпании ранее предлагали увеличить срок, в течение которого такому пассажиру будет отказано в перевозке, с одного года до трех лет. Это связано с тем, что большинство пассажиров, замеченных в деструктивном поведении на борту, — нечасто летающие люди. Многие из них действительно летают всего раз в год, поэтому годовое ограничение для них не является проблемой. Трехлетнее ограничение будет восприниматься как более серьезное наказание. Важный момент заключается в том, что большое количество инцидентов, связанных с деструктивным поведением пассажиров на борту, происходит в случаях, когда пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не стоит допускать на борт воздушного судна людей, которые по внешним признакам, а уж тем более по медицинским показаниям, находятся в состоянии опьянения», - заметил он.
В свою очередь член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев считает, что трехлетний запрет на полеты для авиадебоширов не поможет решить ситуацию. По его мнению, неадекватных людей попросту не стоит пускать на борт самолета, а сама проблема должна решаться на уровне общественных организаций и авиакомпаний.
«Обычно дебоширы — это люди, которые находятся под опьянением, пронести с собой на борт алкоголь пассажир может, только купив его в duty free, если он летит международным рейсом. А запрет на продажу пива в ресторанах в аэропорту разорит их и лишит воздушные гавани части доходов. То есть, решая одну проблем, можно создать десяток других. Что касается "черных списков", они есть только у пяти-шести ведущих компаний. А как быть еще с десятком компаний, которые работают на чартерной программе? Запрет дебоширам летать в течение трех лет вряд ли решит проблему. Кроме того, за год российские авиакомпании перевозят примерно 110 млн пассажиров, из них не более 15 дебоширов. Зачем ради них менять какие-то законодательные акты?» - сказал он в разговоре с НСН.
До этого «Известия» писали, что потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс.
Ранее Олег Пантелеев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что установка систем видеонаблюдения на лайнерах актуальна ввиду участившихся преступлений, и российские разработчики имеют опыт такого внедрения, но, по его словам, это очень дорогостоящий и трудоемкий процесс, поэтому необходимо найти баланс между интересами авиаперевозчиков и требованиями авиационных властей.
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