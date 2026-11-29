ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТРАСЛИ

Разговоры о борьбе с авиадебоширами в отрасли идут давно. Например, исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в беседе с НСН подчеркнул, что единый «черный список» дебоширов облегчит жизнь авиакомпаниям, а увеличение запрета на перевозку с года до трех лет будет более справедливым и ощутимым наказанием для нарушителей.

«Речь может идти о создании единого списка авиадебоширов. Кроме того, авиакомпании ранее предлагали увеличить срок, в течение которого такому пассажиру будет отказано в перевозке, с одного года до трех лет. Это связано с тем, что большинство пассажиров, замеченных в деструктивном поведении на борту, — нечасто летающие люди. Многие из них действительно летают всего раз в год, поэтому годовое ограничение для них не является проблемой. Трехлетнее ограничение будет восприниматься как более серьезное наказание. Важный момент заключается в том, что большое количество инцидентов, связанных с деструктивным поведением пассажиров на борту, происходит в случаях, когда пассажир находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не стоит допускать на борт воздушного судна людей, которые по внешним признакам, а уж тем более по медицинским показаниям, находятся в состоянии опьянения», - заметил он.