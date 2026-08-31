Введение в России овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а «крайними» окажутся пассажиры, заявил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.

Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее сообщил, что обсуждение регулирующего практику овербукинга законопроекта начнется в сентябре совместно с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей. Овербукинг – это продажа авиакомпаниями большего числа билетов, чем мест в самолете. Согласно мировой практике, «не вместившимся» пассажирам выплачивают компенсацию и пересаживают на другой рейс. Горбачев объяснил, каким пассажиром может доставить неудобства овербукинг.