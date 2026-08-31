«Извини, ты опоздал»: Как овербукинг ударит по авиапассажирам
Пассажирам придется доплачивать за онлайн-регистрацию, чтобы точно сесть в самолет, а авиакомпании получат дополнительные доходы, сказал в эфире НСН Виктор Горбачев.
Введение в России овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а «крайними» окажутся пассажиры, заявил в интервью НСН член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев.
Глава Минтранса РФ Андрей Никитин ранее сообщил, что обсуждение регулирующего практику овербукинга законопроекта начнется в сентябре совместно с авиакомпаниями и защитниками прав потребителей. Овербукинг – это продажа авиакомпаниями большего числа билетов, чем мест в самолете. Согласно мировой практике, «не вместившимся» пассажирам выплачивают компенсацию и пересаживают на другой рейс. Горбачев объяснил, каким пассажиром может доставить неудобства овербукинг.
«Авиакомпании получат дополнительные доходы, а риски несем мы с вами. Придя на рейс, чтобы зарегистрироваться, вам могут сказать: извините, были вторые билеты, человек зарегистрировался перед вами. Вот и всё. Пассажиры будут нести риски и дополнительные расходы. Нас с вами заставляют регистрироваться онлайн и заплатить за выбор места полторы тысячи дополнительно. Если человек онлайн зарегистрируется, то он не попадет под этот овербукинг, а тот, кто придет в аэропорт регистрироваться, услышит: ты опоздал и мы тебе предлагаем лететь другим рейсом. А когда он будет, неизвестно: в этот же день, через день или через два», - отметил эксперт.
По его словам, новшество не скажется на ценах на билеты.
«Это не повлияет на ценообразование. А с чего вдруг билеты должны дешеветь? Такого не бывает. Назад дороги нет никогда, дорога только вперед. Цены могут дешеветь в какой-то "мертвый сезон", когда люди меньше летают. Но это небольшой период. В году, может быть, наберется месяц-полтора. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Ну что сделать, авиакомпании и так сейчас находятся в ужасном положении и с иностранными воздушными судами, и с топливом, и с облуживанием», - заключил собеседник НСН.
Председатель МОО «Союз пассажиров» Кирилл Янков ранее в беседе с «Радиоточкой НСН» сравнил овербукинг с мошенничеством, когда продают услугу, которую заведомо не могут оказать.
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