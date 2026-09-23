СМИ: Авиакомпании обяжут обмениваться информацией о дебоширах

Правительство РФ поддержало законопроект, предусматривающий введение дополнительных мер борьбы с авиадебоширами. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

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Автором инициативы является член Совфеда от заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Он предложил разрешить авиакомпаниям обмениваться информацией о дебоширах. Собеседник агентства указал, что в кабмине согласились поддержать законопроект в случае, если обмен данными о пассажирах, внесённых в «чёрные списки», будет обязательным.

Отмечается, что ведение реестра авиадебоширов, определение списка необходимых сведений и порядка обмена информацией между авиаперевозчиками будут поручены Минтрансу.

Ранее сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчину, который избил бортпроводников в самолёте Дубай - Санкт-Петербург, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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