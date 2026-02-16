«Как можно наказать человека за то, что он еще не совершил, но может? Если кто-то нарушает правила порядка, к нему походят сотрудники, чтобы изолировать. Это их обязанность. Даже нельзя определить, что такое состояние опьянения. Если человек выпил в ресторане, это уже опьянение? Запрещенная степень опьянения не определена, в таком случае следовало бы запретить алкоголь в аэропорту. Если человек выпил, это не значит, что он дебошир. Если ко всем начнут подходить сотрудники полиции, это только будет провоцировать конфликты. Чего мы добиваемся таким предложением? Мы впишем в дебоширов тех, кто таковым не является», - отметил он.

Он также назвал метод, который точно позволит остановить нарушителей порядка в полете.

«Далеко не всегда плохое поведение вообще связано с алкоголем. Люди зачастую боятся летать, у кого-то может случиться паническая атака, это стресс, просто крыша, грубо говоря, может съехать. Нельзя все списывать на алкоголь. Хамов мог бы остановить федеральный черный список с запретом на полеты на три года. Пассажиров бизнес-класса штрафами не остановишь, не испугаешь, а вот запрет на полеты в Дубай – это серьезное наказание. При этом надо сделать так, чтобы не было элемента злоупотребления. Авиакомпании не должны иметь право вносить в этот список, это может делать только полиция. Конечно, для этого списка тоже должны быть исключения, по медицинским показателям, например. Поэтому это все грамотно нужно прописать, не просто вводить», - добавил собеседник НСН.

