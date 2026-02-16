Штраф не поможет: Авиадебоширов призвали лишать полетов на три года
Роман Гусаров заявил НСН, что выявлять дебоширов до посадки в самолет нереально.
Авиадебоширов необходимо лишать полетов на три года, в этом поможет федеральный черный список, заявил НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
Потенциальных дебоширов планируют выявлять еще до посадки в самолет. Соответствующие рекомендации транспортной полиции Росавиация направила руководителям авиапредприятий. МВД советует службам безопасности заранее обращать внимание на нетрезвых и неадекватных пассажиров в «чистых» зонах и применять профилактические меры, при этом конкретные способы не уточняются, пишут «Известия». Гусаров объяснил, почему это не будет работать.
«Как можно наказать человека за то, что он еще не совершил, но может? Если кто-то нарушает правила порядка, к нему походят сотрудники, чтобы изолировать. Это их обязанность. Даже нельзя определить, что такое состояние опьянения. Если человек выпил в ресторане, это уже опьянение? Запрещенная степень опьянения не определена, в таком случае следовало бы запретить алкоголь в аэропорту. Если человек выпил, это не значит, что он дебошир. Если ко всем начнут подходить сотрудники полиции, это только будет провоцировать конфликты. Чего мы добиваемся таким предложением? Мы впишем в дебоширов тех, кто таковым не является», - отметил он.
Он также назвал метод, который точно позволит остановить нарушителей порядка в полете.
«Далеко не всегда плохое поведение вообще связано с алкоголем. Люди зачастую боятся летать, у кого-то может случиться паническая атака, это стресс, просто крыша, грубо говоря, может съехать. Нельзя все списывать на алкоголь. Хамов мог бы остановить федеральный черный список с запретом на полеты на три года. Пассажиров бизнес-класса штрафами не остановишь, не испугаешь, а вот запрет на полеты в Дубай – это серьезное наказание. При этом надо сделать так, чтобы не было элемента злоупотребления. Авиакомпании не должны иметь право вносить в этот список, это может делать только полиция. Конечно, для этого списка тоже должны быть исключения, по медицинским показателям, например. Поэтому это все грамотно нужно прописать, не просто вводить», - добавил собеседник НСН.
Ранее Гусаров рассказал НСН, как россияне могут вернуть деньги за полеты на самолетах.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг
- МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне
- Верните мне мои нулевые: Радио ROCK FM объявило о смене формата
- Суд в Химках оштрафовал экс-солиста Quest Pistols и конфисковал Lexus
- Эротический аттракцион: Чего ждать от «Грозового перевала» с Робби и Элорди
- Глава ДУМ РФ заявил о примирении Кадырова и Керимова
- Депутаты призвали проверить цены на продукты для блинов
- Пьян или не пьян: Каким авиапассажирам могут отказать в полете
- Россиянам рассказали, чем заменить подорожавшие огурцы в салатах
- Штраф не поможет: Авиадебоширов призвали лишать полетов на три года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru