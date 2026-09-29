В России предложили расширить список нарушений для внесения в «черные списки» авиакомпаний

Документ был внесен группой сенаторов. Как отметили разработчики законопроекта, сейчас невозможно включать в «черные списки» авиапассажиров в состоянии алкогольного опьянения, использующих ненормативную лексику, угрожающих экипажу, агрессивно себя ведущих и пытающихся устроить драку на борту самолета. Законодатели предложили ввести односторонний отказ авиаперевозчика от заключения договора с гражданином, совершившим административное правонарушение, предусмотренное статьей о мелком хулиганстве. Также документ призван устранить правовой пробел и предоставить перевозчику право включать в «черный список» нарушителей, которым назначили наказание в виде судебного штрафа.

Кроме того, сенаторы обратили внимание на недостаточную эффективность существующего механизма в отношении дебоширов, которые повторно совершают деструктивные действия в самолете. В связи с этим авторы законопроекта предложили увеличить срок нахождения в «черных списках» от 1 года до 3 лет в отношении включенных в реестр лиц, перевозка которых ограничена.

Также документ предусматривает право перевозчиков передавать информацию о пассажирах из списков авиадебоширов другим авиакомпаниям и получать от них аналогичные сведения.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что за нарушения в самолете, угрожающие безопасности полета либо здоровью людей, может грозить уголовная ответственность: штраф в размере до 500 тысяч рублей или до 7 лет лишения свободы, пишет 360.ru.

