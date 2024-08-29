«Колония напугает»: В отрасли призвали к уголовному наказанию для авиадебоширов
Авиакомпании предпочитают не замечать потенциальных авиадебоширов, поскольку не желают терпеть убытки, сказал НСН Виктор Горбачев.
Эффективным наказанием для авиадебоширов станет пусть даже условное лишение свободы, штрафы не всегда действуют отрезвляюще. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.
Telegram-канал «Авиатранспортное обозрение» ранее сообщил, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») продолжает политику нетерпимости к деструктивному поведению пассажиров, привлекая к ответственности нарушителей. С начала года по спорам с авиадебоширами получено девять решений на общую сумму более 630 тысяч рублей. Добровольно погасили убытки на стадии судебного производства и в досудебном порядке четыре пассажира на сумму более 100 тысяч рублей. На сегодняшний день в судах находится еще 13 исков по дебоширам на сумму более 570 тысяч рублей, сообщил перевозчик. Горбачев призвал ужесточить ответственность для хулиганов на борту.
«Все это единичные случаи, но подход должен быть более жестким — надо вспомнить, что, помимо административного, существует уголовное наказание. Поведение авиадебоширов угрожает безопасности полетов, не дай Бог, воздушное судно вынуждено будет приземлиться в другом аэропорту, чтобы высадить хулигана. С инициативой ужесточения наказания должен выступить Минтранс. Штрафы — это, конечно, здорово, но не всегда положительно влияет. А если бы люди знали, что за это дело можно лишиться свободы на год хотя бы условно, многие испугались бы. В основном это происходит на чартерных рейсах, потому что человек расслабляется, принимает что-то лишнее и считает, что ему все позволено», — сказал Горбачев.
Собеседник НСН отметил, что авиакомпании предпочитают закрывать глаза на потенциальных авиадебоширов, чтобы не терпеть убытки.
«Это целая волокита. Если люди летят на отдых, естественно, они летят с каким-то багажом. Багаж пассажир сдал, он уже находится внутри. Если человека не пустили на воздушное судно, значит, пока не найдут его чемодан (а это не менее двух часов), самолет никуда не полетит. На это вряд ли пойдут, потому что это убытки авиакомпании. Даже если у хулигана нет багажа, надо вызывать линейную полицию, составлять необходимые акты, найти свидетелей (не менее двух-трех человек), а на это нужно время. Поэтому все, естественно, считают: подумаешь, чуть-чуть выпил человек, может, придет, сядет и уснет, а по прилете его разбудят. К тому же в зале ожидания работают кафе, рестораны, бары — если мы запретим им продавать спиртное, они просто разорятся. И останавливать подвыпившего пассажира тоже никто не будет. Все решают деньги», — подытожил он.
Ранее экс-замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что временный запрет на полеты для авиадебоширов будет действенным наказанием для людей, создающих угрозу безопасности пассажиров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кинокомпания Team Films потребовала с блогерши Ивлеевой 4,6 млн рублей
- Нидерланды напомнили Киеву свое условие не атаковать гражданские объекты в РФ
- Путин выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума
- Песков: Москва считает Дурова россиянином и готова оказать ему содействие
- СК задержал бывшего замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова
- Песков: готовятся поручения Путина по борьбе с инфляцией и кредитным перегревом
- Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка и Николаевка
- Инфекционист Коновалов рассказал об опасности варианта коронавируса FLiRT
- Аксенов: Крыму не угрожает сухопутная операция со стороны Украины
- Мать троих детей Дурова заявила о лишении предпринимателя родительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru