«Колония напугает»: В отрасли призвали к уголовному наказанию для авиадебоширов

Эффективным наказанием для авиадебоширов станет пусть даже условное лишение свободы, штрафы не всегда действуют отрезвляюще. Об этом НСН заявил гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев.

Telegram-канал «Авиатранспортное обозрение» ранее сообщил, что авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») продолжает политику нетерпимости к деструктивному поведению пассажиров, привлекая к ответственности нарушителей. С начала года по спорам с авиадебоширами получено девять решений на общую сумму более 630 тысяч рублей. Добровольно погасили убытки на стадии судебного производства и в досудебном порядке четыре пассажира на сумму более 100 тысяч рублей. На сегодняшний день в судах находится еще 13 исков по дебоширам на сумму более 570 тысяч рублей, сообщил перевозчик. Горбачев призвал ужесточить ответственность для хулиганов на борту.