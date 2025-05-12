В России не поверили в штрафы для неусидчивых авиапассажиров
Процедура выписки штрафов на борту самолета невозможна, так как у экипажа есть куда более важные дела, сказал НСН Роман Гусаров.
Требование к пассажирам самолета оставаться на своих местах до полной остановки воздушного судна является не прихотью авиакомпании, а вопросом обеспечения безопасности, сказал в эфире НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Авиакомпания Turkish Airlines будет штрафовать пассажиров, встающих с кресла раньше времени, пишут турецкие СМИ. По словам источников, пассажиры, которые встают сразу после приземления, открывают багажные полки или покидают свои места, игнорируя табло «Пристегните ремни», будут подвергнуты административным штрафам. Экипажам авиакомпании предписано напоминать пассажирам об этих правилах в момент посадки самолета. Гусаров подчеркнул, что даже при рулении самолета по земле пассажиры, не находящиеся в креслах, могут упасть и покалечиться.
«Когда мы приобретаем билет на самолет, мы подписываем юридический договор с авиакомпанией о перевозке, мы ставим галочку, подтверждая свое согласие с правилами перевозки. К сожалению, многие из нас это делают не читая, а там очень четко прописаны права и обязанности сторон. Там сказано, какие правила необходимо соблюдать пассажиру. Это не просто прихоти авиакомпании, а вопросы, связанные с обеспечением безопасности. Когда пассажиры встают со своих мест, не дожидаясь остановки воздушного судна и разрешения экипажа расстегнуть ремни, они не осознают, что все это является угрозой их здоровью и здоровью их попутчиков, потому что самолет даже во время руления по земле движется с немаленькой скоростью, и если вдруг произойдет резкое торможение, пассажир может упасть, сам себе что-нибудь повредить и навалиться на попутчиков. Бывали случаи даже тяжелых травм! Все рекомендуют пассажирам оставаться на своих местах в пристегнутом состоянии до полной остановки воздушного судна, выключения двигателей и разрешения экипажа встать с кресел», - сказал собеседник НСН.
По его словам, процедура выписки штрафов на борту невозможна на практике, так как у экипажа есть куда более важные дела, чем составление десятков протоколов.
«Я никогда не слышал, чтобы пассажиров когда-то штрафовали за такое нарушение. Экипаж старается всячески предупреждать, усаживать людей на место, но никогда это не сопровождалось штрафными санкциями. Это достаточно сложно реализовать на практике, потому что представьте, если порядка 100 человек встанут со своих мест, то экипажу придется составлять протоколы о нарушении вместо того, чтобы заниматься выгрузкой багажа и высадкой пассажиров. В России авиакомпания может штрафовать пассажира только в вопросах приобретения и сдачи авиабилетов. Что же касается всех остальных вопросов, то это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, которые имеют соответствующие полномочия. Плюс подобные штрафы могут стать дополнительной причиной для возникновения конфликтных ситуаций», - заключил эксперт.
Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил снимать дебоширов с авиарейсов и поездов на три года. Сейчас по закону дебоширов вносят в черные списки на один год, но так делают только авиакомпании, и то не все.
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