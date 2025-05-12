По его словам, процедура выписки штрафов на борту невозможна на практике, так как у экипажа есть куда более важные дела, чем составление десятков протоколов.

«Я никогда не слышал, чтобы пассажиров когда-то штрафовали за такое нарушение. Экипаж старается всячески предупреждать, усаживать людей на место, но никогда это не сопровождалось штрафными санкциями. Это достаточно сложно реализовать на практике, потому что представьте, если порядка 100 человек встанут со своих мест, то экипажу придется составлять протоколы о нарушении вместо того, чтобы заниматься выгрузкой багажа и высадкой пассажиров. В России авиакомпания может штрафовать пассажира только в вопросах приобретения и сдачи авиабилетов. Что же касается всех остальных вопросов, то это могут делать только сотрудники правоохранительных органов, которые имеют соответствующие полномочия. Плюс подобные штрафы могут стать дополнительной причиной для возникновения конфликтных ситуаций», - заключил эксперт.

Ранее глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в беседе с «Радиоточкой НСН» предложил снимать дебоширов с авиарейсов и поездов на три года. Сейчас по закону дебоширов вносят в черные списки на один год, но так делают только авиакомпании, и то не все.

