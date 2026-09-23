Горбачев считает, что необходимо приостановить разработку новых моделей самолетов, если на это нет средств, а не вводить дополнительные сборы для пассажиров.

«Я понимаю, что идут боевые действия, нет этих денег. Но раз их нет, давайте приостановим все. Надо сказать народу честно: ребята, денег нет, поэтому приостанавливаем разработку новых типов воздушных судов. Будем летать на том, что есть, и поддерживать летную годность, и все деньги будут уходить туда. Будем поднимать старый парк. Меньше будем летать, ничего тут страшного нет», — считает он.

Ранее Виктор Горбачев объяснял НСН, что введение в России механизма овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а только сделает пассажиров «крайними».

