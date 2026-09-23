«За счет граждан!»: В России раскритиковали идею нового авиасбора
Виктор Горбачев и Юрий Захарченко поделились с НСН мнением об обоснованности введения нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов, разрабатываемого в России.
Исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко заявил НСН, что российская авиационная промышленность находится в системном кризисе, и любая поддержка авиакомпаниям актуальна, однако для решения проблем необходимо навести в секторе порядок, а не накладывать на граждан новые сборы.
Введение нового сбора с пассажиров на поддержку лизинга и эксплуатации новых российских самолетов обсуждают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Как передает «Коммерсант», для внутренних рейсов сбор может составить до 500-700 рублей, для международных — до 1-2 тысяч рублей на один билет. Минтранс намерен частично перенаправлять эти средства лизинговым компаниям для покрытия разницы между себестоимостью самолетов и льготной ценой их поставки перевозчикам. Часть средств направится авиаперевозчикам для компенсации высокой стоимости эксплуатации самолетов по сравнению с зарубежными на первых этапах. Захарченко считает вероятность внедрения этой инициативы довольно высокой.
«Это достаточно объективная вещь. В конечном счете за эксплуатацию авиатехники платят государство и пассажиры. Понятно, что государство всячески пытается снизить нагрузку на самого себя. Поскольку сейчас стоимость заемных денежных средств стала запредельно высокой, в частности, из-за высокой ключевой ставки Центробанка и достаточно высокой инфляции, любые меры поддержки авиакомпаний по приобретению новых воздушных судов актуальны. Вероятность того, что это будет введено, я бы назвал высокой, то есть билеты, скорее всего подорожают», — отметил эксперт.
Он добавил, что введение такого инструмента поддержки отрасли обоснован только в качестве временной меры при условии строгого контроля.
«Авиационный транспорт, как и любой вид транспорта, это инфраструктурная часть общественной жизни. С одной стороны, за инфраструктуру у нас обязано отвечать государство. С другой стороны, мы видим, платные, например, автомобильные дороги, где частично стоимость их строительства и эксплуатация перекладывается на пользователя этих дорог. Но если применительно к автомобильным дорогам, это отдельная комплексная история, то применительно к авиационным перевозкам это, на мой взгляд, неправильно. В нынешнем виде эта инициатива — перекладывание риска промышленной программы создания авиационных летательных аппаратов на пассажиров. Как временный и строго контролируемый инструмент это может быть. Но мы видим, что происходит в нашей авиационной промышленности, как принимаются решения, нет прозрачной экономики происходящего. Не будет и гарантии результата. Авиационная техника — это системная отрасль, здесь какое-то разовое, штучное решение не приведет к решению проблемы. У нас сейчас системный кризис авиационной промышленности. А нам вместо наведения в ней порядка увеличат дополнительными тарифами плату для пассажиров», — уверен Захарченко.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в беседе с НСН подчеркнул, что крайне отрицательно относится к этой инициативе.
«Всё хотят за счет пассажира, за счет граждан! Здесь тысяча, там тысяча— у нас и так уже авиабилеты по заоблачным ценам. Несчастные люди, которые живут в регионах и используют местные воздушные линии, не могут летать по-человечески из-за стоимости авиабилетов. А потому что другого нет: машины все старые, поддерживать летную годность надо. Созданы какие-то экспериментальные образцы, которые показывают на выставках. А на самом-то деле до сих пор ничего нет в авиакомпаниях», — заявил собеседник НСН.
Горбачев считает, что необходимо приостановить разработку новых моделей самолетов, если на это нет средств, а не вводить дополнительные сборы для пассажиров.
«Я понимаю, что идут боевые действия, нет этих денег. Но раз их нет, давайте приостановим все. Надо сказать народу честно: ребята, денег нет, поэтому приостанавливаем разработку новых типов воздушных судов. Будем летать на том, что есть, и поддерживать летную годность, и все деньги будут уходить туда. Будем поднимать старый парк. Меньше будем летать, ничего тут страшного нет», — считает он.
Ранее Виктор Горбачев объяснял НСН, что введение в России механизма овербукинга на авиарейсах не приведет к снижению цен на билеты, а только сделает пассажиров «крайними».
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