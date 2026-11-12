Российские авиакомпании добиваются трехлетней отсрочки обязательного оснащения воздушных судов системами видеонаблюдения, передают «Известия». Перевозчики указывают на отсутствие сертифицированного оборудования, которое одновременно соответствовало бы требованиям транспортной безопасности и авиационным правилам. Предлагается временно использовать альтернативные средства видеофиксации: смартфоны бортпроводников, служебные планшеты и видеорегистраторы. Пантелеев отметил, что оснащение авиалайнеров видеокамерами — эта задача реалистичная, но требующая больших затрат времени и денег.

«Когда РФ экспортировала на Кубу самолеты Ил-96-300 — а это было 20 лет назад — по заказу кубинской стороны эти самолеты были оснащены системами видеонаблюдения. Таким образом можно констатировать, что российские разработчики имеют такой опыт, и отечественные авиапроизводители готовы интегрировать эти системы в состав бортового оборудования отечественных лайнеров. Но сегодня основу парка российских авиакомпаний составляют самолеты западного производства и в условиях санкций обеспечить интеграцию камер и систем хранения данных отечественной разработки и производства на борт именно иностранных лайнеров достаточно затруднительно. Это потребует, чтобы та или иная компания, получившая одобрение российских авиационных властей, взялась за проведение работ по доработке конструкции самолетов европейского или американского производства. Это сложный и дорогостоящий процесс, и в инженерном плане задачка не самая простая, хотя и очевидно решаемая. Она заключается в том, чтобы разместить в тех местах в салоне воздушного судна, где это требуется по правилам транспортной безопасности, видеокамеры, которые будут соответствовать требованиям МВД, проложить проводку, обеспечить передачу сигнала в бортовой накопитель. Это потребует серьезного объема и конструкторских работ, и впоследствии испытаний, чтоб подтвердить, что реализованное решение безопасно, не конфликтует с другим оборудованием, с другими самолетными системами», — объяснил собеседник НСН.

Он отметил, что и разработчикам, и авиакомпаниям придется вложить в это немалые средства, при этом на самолеты иностранного производства устанавливать системы видеонаблюдения нецелесообразно.

«В этой ситуации истина должна быть где-то посередине. Для самолетов отечественного производства, которые будут поставляться с завода уже с этими системами, требование будет выполнимо. А вот применительно к воздушным судам иностранной разработки, где стоимость доработки довольно-таки большая, а срок службы этих самолетов будет не самый большой, потому что принят курс на импортозамещение, от этого требования было бы логично отказаться. По крайней мере, это позволило бы существенно снизить расходы авиакомпаний. А предложенные авиакомпаниями решения, отчасти действительно смогут решить вопрос, связанный с ведением видеонаблюдения в случае, когда нужно урегулировать какую-то конфликтную ситуацию на борту, происходит какое-то ЧП, и нужно зафиксировать происходящие события», — поделился Пантелеев.

Он подчеркнул, что у иностранных перевозчиков также видеокамерами оснащены далеко не все самолеты, как правило, эту опцию производители предлагают за дополнительную плату.