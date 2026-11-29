В Госдуме заявили, что прогрессивный НДФЛ на вклады затронет небольшое количество россиян
Распространение прогрессивной шкалы НДФЛ на банковские депозиты затронет небольшое количество россиян - наиболее обеспеченных граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
По его словам, это не приведет к оттоку средств из банков, так как ставки будут действовать и для всех прочих доходов, в том числе с фондового рынка: купоны, дивиденды, прибыль от продажи ценных бумаг. Парламентарий не исключил, что часть вкладчиков может переложить деньги на индивидуальные инвестиционные счета, для которых действует освобождение от налогов дохода до 30 миллионов рублей.
Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, включающий пассивные доходы граждан в основную базу по налогу на доходы физических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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