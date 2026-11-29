По его словам, это не приведет к оттоку средств из банков, так как ставки будут действовать и для всех прочих доходов, в том числе с фондового рынка: купоны, дивиденды, прибыль от продажи ценных бумаг. Парламентарий не исключил, что часть вкладчиков может переложить деньги на индивидуальные инвестиционные счета, для которых действует освобождение от налогов дохода до 30 миллионов рублей.

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, включающий пассивные доходы граждан в основную базу по налогу на доходы физических лиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

