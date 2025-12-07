В РФ к 2027 году сократят список «неженских» профессий
По данным СМИ, изменения коснутся сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.
В России хотят в ближайшие несколько лет сократить список «неженских» профессий. Между тем, аналитики утверждают, что в последнее время мужчины в России стали чаще искать «женскую» работу, хотя депутаты и предлагали запретить лицам мужского пола работать в «женских» профессиях.
НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Согласно утвержденной правительством РФ дорожной карте по реализации национальной модели ведения бизнеса, в России к марту 2027 года сократят перечень профессий, запрещенных для женщин.
По данным ТАСС, изменения затронут сферу транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки внесут в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Конкретные профессии-кандидаты на исключение выберут чиновники, работодатели и профсоюзы.
Предполагается, что в стране проверят условия труда на соответствующих рабочих местах, в том числе в части рисков для работников. Кроме того, Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны будут провести по этим профессиям «эпидемиологические научные исследования», а также изучить влияние вредных производственных факторов «с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма».
Современный перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, запрещенных для женщин, начал действовать 1 января 2021 года. Список включает 100 позиций. Но, например, с 17 февраля 2025 года в РФ вступили в силу новые законодательные изменения, разрешающие женщинам управлять самоходными машинами на открытых горных работах и работать на поверхности шахт.
При этом в прежнем перечне, принятом более 20 лет назад, было указано свыше 450 профессий и видов выполняемых работ, недоступных для женщин.
В России нет официального разделения на мужские и женские профессии. Более того, в Трудовом кодексе прямо запрещена дискриминация по гендерной принадлежности. Однако есть приказ Минтруда, который вводит ограничения для женщин работать на вредных и опасных производствах.
МУЖЧИНЫ В «ЖЕНСКОМ» ДЕЛЕ
До этого «Известия» писали, что в 2025 году мужчины в России стали чаще искать «женскую» работу. Так, по данным рекрутинговых сервисов, количество резюме, которые мужчины подают на вакансии нянь и медбратьев, выросло на 40%. При этом отмечается, что, несмотря на эту динамику, кардинальных изменений в гендерном соотношении пока не произошло.
Между тем, в таких сферах, как средний медперсонал, образование, фармацевтика, кондитерское дело и швейное производство, все еще больше работают именно женщины (до 90%). А некоторые мужчины сознательно выбирают работу в женских коллективах.
«В образовательной сфере 82% — женщины. Одновременно это отрасль с одним из самых низких уровней медианной зарплаты. В добывающей отрасли противоположная ситуация, здесь 83% — мужчины, а уровень зарплат самый высокий среди всех отраслей. В кластере низкооплачиваемых профессий занято почти в четыре раза больше женщин, это 11,5 млн человек, чем мужчин. Их 3,2 млн. В строительстве как типично мужской отрасли женщин немного — 12%. И внутри отрасли они получают в среднем всего на 4% меньше мужчин», - объяснила в беседе с изданием профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Рождественская.
Она напомнила, что традиционно к мужским профессиям относят сварщика, автомеханика, шахтера, строителя и водителя. А к традиционно женским — секретаря, бухгалтера, медсестру, воспитателя, учителя, кассира, стюардессу, парикмахера.
При этом депутат Госдумы Султан Хамзаев даже предлагал запретить мужчинам трудиться на «женской» работе. Он говорил, что они «абсурдно» часто выбирают «женскую» работу. По мнению парламентариев, нужно разграничить сферы, в которых могут работать представители обоих полов.
В связи с этим депутаты предложили запретить мужчинам работать мастерами маникюра, визажистами, стриптизерами и так далее. При этом мастер маникюра Федор Мыслик в интервью НСН подчеркнул, что изначально мастерами маникюра были мужчины, и это, по его словам, отнюдь не легкая профессия.
«Если депутат считает, что есть "немужские" профессии, то есть и "неженские", получается. Надо убрать всех крановщиц, сварщиц, женщин, которые работают на Севере? Это звучит абсурдно! С первого взгляда может показаться, что мастер маникюра якобы женская профессия. Однако если обратиться к истории, то изначально мастерами маникюра были мужчины. Это не простая профессия, работа с людьми — это тяжелый труд. Это абсолютная дискриминация. У профессий в принципе нет гендера. Я лично сталкивался с критикой своей профессии в начале пути. Однако в основном осуждение исходило от коллег-девушек, которые видели во мне конкурента», - заметил он.
В свою очередь эксперт моды, стилист Владислав Лисовец считает, что предложение запретить мужчинам заниматься женской работой лишит Россию красоты и талантливых специалистов.
«Почему визажист — это "женская" профессия, а не "мужская"? Если подобные законы будут проводиться в ГД, то депутаты будут лишать Россию красоты, потому что самое главное, чтобы люди в профессии помогали России и россиянам становиться красивее, жить в красоте, а это, соответственно, творческие профессии, перечисленные депутатом. Не существует профессий "женских" и "мужских", потому что даже гинеколог может быть мужчина. И, кстати, к гинекологу-мужчине женщины идут с большим почему-то доверием», - сказал он в беседе с изданием «Газета.Ru».
Ранее глава исследовательского центра «SuperJob» Наталья Голованова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что сегодня работодатели чаще всего рассматривают людей пенсионного возраста на позиции повара и пекаря, разнорабочего, машиниста спецтехники, горничной и уборщика.
