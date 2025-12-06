В России планируют ввести перечень запрещенных для детей работ
В России готовится введение списка работ, которые будут запрещены для несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтруда.
Новый список должен вступить в силу в сентябре 2026 года. Соответствующий проект приказа — «Об утверждении перечня работ, на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати лет» — уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Ключевое новшество инициативы — переход от списка профессий к перечню конкретных видов работ, которые нельзя поручать лицам младше 18 лет. В Минтруде пояснили, что существующая система, основанная на перечислении профессий, позволяет обходить запрет путём изменения названия должности. Новый формат перечня должен устранить эту лазейку.
Всего в список вошли 67 видов работ, среди которых: работы с вредными условиями труда; деятельность, способная нанести вред здоровью или нравственному развитию несовершеннолетних; работы, где невозможно провести оценку и измерение факторов производственной среды; работы с повышенным риском получения травм; подземные работы; работы, сопряжённые с воздействием опасных физических, химических или биологических факторов, которые могут негативно сказаться на развивающемся организме подростков.
Ранее стало известно, что скрытая безработица в РФ может вырасти до 5 миллионов человек в 2026 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
