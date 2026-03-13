Политолог заявил о желании Зеленского добиться поражения Орбана на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский стремится к поражению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих парламентских выборах в стране. Такое мнение в беседе с РЕН ТВ высказал старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

По словам эксперта, напряженность между политиками связана с тем, что Орбан выступает против вступления Украины в Европейский союз. Самуэли напомнил, что ранее Зеленский уже делал резкие заявления в адрес венгерского премьера, в том числе во время Всемирного экономического форума в Давосе и на Мюнхенской конференции по безопасности.