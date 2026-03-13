Почему магистратуру в России свели к продолжению бакалавриата

Магистратура в России перестала работать как углубленный уровень подготовки, а превратилась в массовую ступень образования, заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков изданию «Ведомости». По его словам, многие работодатели не воспринимали бакалавриат как полноценное образование и ждали от соискателей еще и магистерский диплом. Недопонимание функций бакалавриата и магистратуры исказило как рынок труда, так и систему образования. Володарский подтвердил подобную тенденцию.

«Фальков совершенно прав, у нас действительно произошла смена парадигм. В 2003 году мы зашли в Болонскую декларацию, двухуровневую систему. Появилось четыре года бакалавриата и еще два года магистратуры. В первые годы, когда вузы срочно переходили на четыре года, они просто убирали в своем предыдущем учебном плане спецпредметы с пятого года обучения. Де-факто бакалавры превратились на какой-то период в людей, которые полноценно не получали ту практикоориентируемую модель, что была заложена в пятилетнем специалитете. Поэтому произошло искажение. Поскольку работодатели бакалавров серьезно не воспринимали, люди уходили в магистратуру, чтобы придать веса своему образованию и диплому. Хотя изначально магистратура во всем мире нужна для того, чтобы усовершенствовать свои знания в рамках научного подхода», - уточнил он.