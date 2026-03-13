Почему магистратуру в России свели к продолжению бакалавриата
Во всем мире магистратура предполагает стремление заниматься научной деятельностью, однако в России эту ступень образования нередко воспринимали продолжением бакалавриата, сказал НСН Амет Володарский.
В момент перехода на Болонскую систему образования многие высшие учебные заведения стремились перенести спецпредметы с пятого года обучения, однако при таком подходе студенты бакалавриата недополучали компетенций, которые изначально были заложены в программах специалитета. Об этом в беседе с НСН заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
Магистратура в России перестала работать как углубленный уровень подготовки, а превратилась в массовую ступень образования, заявил Министр науки и высшего образования Валерий Фальков изданию «Ведомости». По его словам, многие работодатели не воспринимали бакалавриат как полноценное образование и ждали от соискателей еще и магистерский диплом. Недопонимание функций бакалавриата и магистратуры исказило как рынок труда, так и систему образования. Володарский подтвердил подобную тенденцию.
«Фальков совершенно прав, у нас действительно произошла смена парадигм. В 2003 году мы зашли в Болонскую декларацию, двухуровневую систему. Появилось четыре года бакалавриата и еще два года магистратуры. В первые годы, когда вузы срочно переходили на четыре года, они просто убирали в своем предыдущем учебном плане спецпредметы с пятого года обучения. Де-факто бакалавры превратились на какой-то период в людей, которые полноценно не получали ту практикоориентируемую модель, что была заложена в пятилетнем специалитете. Поэтому произошло искажение. Поскольку работодатели бакалавров серьезно не воспринимали, люди уходили в магистратуру, чтобы придать веса своему образованию и диплому. Хотя изначально магистратура во всем мире нужна для того, чтобы усовершенствовать свои знания в рамках научного подхода», - уточнил он.
Собеседник НСН уточнил, что диплом магистра сегодня нужен далеко не каждому.
«Сейчас магистратуры в понимании бакалавриата уже не существует. Есть первый уровень высшего профессионального образования - бакалавриат. Второй уровень высшего образования, который раньше назывался магистратурой, это дополнительное профессиональное образование. Там идет более углубленное изучение спецпредметов и подготовка к аспирантуре. Первый уровень высшего образования про некие фундаментальные знания, которые необходимы для профессии. Со второго уровня углубленного изучения профессионального образования можно перейти на научную деятельность, поступить в аспирантуру уже на третий уровень. Однако это нужно не всем. Если человек, к примеру, собирается стать инженером и пойти работать на производство, ему достаточно одного уровня. Дальше, если он хочет заниматься исследованиями, конечно, нужно будет пройти второй уровень. Если в магистратуру собираешься желательно сделать научную карьеру в своей дисциплине или в междисциплинарном курсе», - сказал Володарский.
Ранее депутат Госдумы Ксения Горячева сообщала, что с 1 сентября 2026 года форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены, их заменят базовое и специализированное высшее образование. При этом аспирантуру выделят в отдельный уровень профессионального образования. Базовое высшее образование предполагает обучение от 4 до 6 лет в зависимости от специальности, напоминает «Радиоточка НСН».
