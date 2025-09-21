РФ вошла в тройку стран с самым большим гендерным разрывом в зарплате
Россия вошла в тройку стран с наибольшим разрывом в зарплате женщин и мужчин в «Большой двадцатке» (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужб разных государств.
Кроме РФ в ТОП-3 также попали Южная Корея и Индия. По данным источника, наибольший разрыв в зарплатах между полами по итогам 2024 года наблюдался в Южной Корее. Отмечается, что там женщины в прошлом году получали на 32,5% меньше мужчин. На втором месте оказалась Индия с разрывом в 30,41%. Уточняется, что тройку замкнула Россия с 30,36% по итогам 2023 года, так как более свежие официальные данные не представлены.
Показатели свидетельствуют, что выше 20% разница в зарплатах мужчин и женщин также была выявлена в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%).
Далее следовали показатели в Бразилии, где отрыв зарплаты мужчин от дохода женщин достиг 18,1%, в США — 17,3%, в Индонезии — 16,6% (по данным за 2023 год) и в Германии (15,6%). При этом наименьший разрыв в странах G20 был выявлен в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН сообщил, что в России лидером по зарплатным предложениям по итогам первого полугодия стала сфера строительства и недвижимости.
