РФ вошла в тройку стран с самым большим гендерным разрывом в зарплате

Россия вошла в тройку стран с наибольшим разрывом в зарплате женщин и мужчин в «Большой двадцатке» (G20). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужб разных государств.

Кроме РФ в ТОП-3 также попали Южная Корея и Индия. По данным источника, наибольший разрыв в зарплатах между полами по итогам 2024 года наблюдался в Южной Корее. Отмечается, что там женщины в прошлом году получали на 32,5% меньше мужчин. На втором месте оказалась Индия с разрывом в 30,41%. Уточняется, что тройку замкнула Россия с 30,36% по итогам 2023 года, так как более свежие официальные данные не представлены.

Показатели свидетельствуют, что выше 20% разница в зарплатах мужчин и женщин также была выявлена в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%), Великобритании (26,8%), Аргентине (26,33%), Японии (26,27%), Италии (24,8%), Франции (23,7%) и Мексике (21,6%).