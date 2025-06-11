Мужчины-мастера маникюра ответили Хамзаеву на слова о «женских» профессиях

Изначально мастерами маникюра были мужчины, это отнюдь не легкая профессия, сказали опрошенные НСН эксперты.

Мужчины-мастера маникюра более ответственны, аккуратны и пунктуальны, сказал в эфире НСН мастер маникюра Федор Мыслик.

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Запретить мужчинам работать на «женской» работе ранее предложили в Госдуме. По мнению парламентариев, нужно разграничить сферы, в которых могут работать представители обоих полов. Депутат Султан Хамзаев, что мужчины «абсурдно» часто выбирают «женскую» работу. Депутаты хотят запретить лицам мужского пола работать мастерами маникюра, визажистами, стриптизерами и так далее. Мыслик отметил, что изначально мастерами маникюра были мужчины.

«Я негативно отношусь к такого рода заявлениям. Если депутат считает, что есть «немужские» профессии, то есть и «неженские», получается. Надо убрать всех крановщиц, сварщиц, женщин, которые работают на Севере? Это звучит абсурдно! С первого взгляда может показаться, что мастер маникюра якобы женская профессия. Однако если обратиться к истории, то изначально мастерами маникюра были мужчины. Это не простая профессия, работа с людьми - это тяжелый труд. Это абсолютная дискриминация. У профессий в принципе нет гендера. Я лично сталкивался с критикой своей профессии в начале пути. Я стал мастером маникюра в 2019 году. Однако в основном осуждение исходило от коллег-девушек, которые видели во мне конкурента. Мужчина в этой профессии – явление довольно уникальное, потому что они в этой сфере ответственнее, аккуратнее и пунктуальнее», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, мужчины-мастера маникюра более востребованы.

«Первые полгода я оттачивал навыки и набивал руку. Потом благодаря тому, что я активно вел соцсети, я наработал себе базу клиентов. Я не считаю, что я зарабатываю больше девушек в своей профессии. У каждого мастера свои возможности и свои цели в работе. Сейчас я мастер-инструктор, собственник своего бренда в этой индустрии. Мужчин в профессии становится все больше и больше с каждым годом. Как правило, мастера-мужчины более востребованы, если они хорошие специалисты, конечно», - отметил Мыслик.
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В свою очередь мастер маникюра Иван Добров отметил, что у профессии нет гендера.

«Я к такому заявлению отношусь никак, ведь это просто мнение, а не факт. Я придерживаюсь мнения, что профессия это - не про пол. Художник, воспитатель, учитель бальных танцев, вокалист и прочее тогда какие профессии? В них явно нет ничего мужественного, если судить по мнению депутата. Лично я с хейтом сталкиваюсь часто, но только в интернете, там ведь все смелые и самые умные. Однако я отношусь спокойно, потому что все мы разные и воспитание разное. Я в профессии уже семь лет», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, в сфере маникюрного дела существуют различные возможности для карьерного роста.

«Мастер маникюра - это не только про «пилить ноготочки»: развитию нет предела! Можно открыть свой салон, запустить курсы, заниматься блогерством, вести мероприятия - все это дает еще больший доход. Мужчина ты или женщина - вообще нет никакой разницы. Мастер – существо бесполое. Я прошу не реагировать на такие заявления всех мужчин, которые занимаются любимым делом, зарабатывают тем самым деньги для себя и своей семьи, кто делает своих клиентов красивее, счастливее, кто развивается, кто растет, кто становится мастером в своей сфере. Делайте то, что вам нравится», - заключил Добров.

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ФОТО: социальные сети мастера маникюра Ивана Доброва
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