Мужчины-мастера маникюра ответили Хамзаеву на слова о «женских» профессиях

Запретить мужчинам работать на «женской» работе ранее предложили в Госдуме. По мнению парламентариев, нужно разграничить сферы, в которых могут работать представители обоих полов. Депутат Султан Хамзаев, что мужчины «абсурдно» часто выбирают «женскую» работу. Депутаты хотят запретить лицам мужского пола работать мастерами маникюра, визажистами, стриптизерами и так далее. Мыслик отметил, что изначально мастерами маникюра были мужчины.

«Я негативно отношусь к такого рода заявлениям. Если депутат считает, что есть «немужские» профессии, то есть и «неженские», получается. Надо убрать всех крановщиц, сварщиц, женщин, которые работают на Севере? Это звучит абсурдно! С первого взгляда может показаться, что мастер маникюра якобы женская профессия. Однако если обратиться к истории, то изначально мастерами маникюра были мужчины. Это не простая профессия, работа с людьми - это тяжелый труд. Это абсолютная дискриминация. У профессий в принципе нет гендера. Я лично сталкивался с критикой своей профессии в начале пути. Я стал мастером маникюра в 2019 году. Однако в основном осуждение исходило от коллег-девушек, которые видели во мне конкурента. Мужчина в этой профессии – явление довольно уникальное, потому что они в этой сфере ответственнее, аккуратнее и пунктуальнее», - сказал собеседник НСН.