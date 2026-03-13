Для борьбы со списыванием при сдаче ЕГЭ намерены использовать сеть умных глушилок с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Он также предостерег школьников от использования шпаргалок и микронаушников на экзамене. Однако Муртазин отметил, что глушилки – простой инструмент, который не нуждается в помощи ИИ.

«Искусственный интеллект никак не может применяться и ни на что не будет реагировать. Это просто "бла-бла-бла", которое не имеет тут с собой оснований. У нас сегодня помешательство на том, что искусственный интеллект нужно использовать где-либо. Глушилка – это очень простой инструмент. Он подавляет конкретные частоты. Там нет суперумных алгоритмов, которые анализируют что-либо и пытаются заглушить. Там, два состояния – «включено» и «выключено». Последнее поколение глушилок умеет определять работу на определенных частотах и в этот момент поднимать мощность на этих частотах, чтобы гарантированно заглушить сигнал. Но это не искусственный интеллект, даже не интеллект калькулятора», - уточнил он.