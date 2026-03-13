В России не поверили в эффективность умных глушилок на ЕГЭ
Глушилки – простой инструмент, для работы которого не нужен искусственный интеллект, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
При наличии смартфона школьник сможет списывать на ЕГЭ и без доступа к Интернету, потому применение глушилок – не лучший способ борьбы с нарушениями на экзаменах, заявил в беседе с НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Для борьбы со списыванием при сдаче ЕГЭ намерены использовать сеть умных глушилок с применением технологии искусственного интеллекта (ИИ), пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева. Он также предостерег школьников от использования шпаргалок и микронаушников на экзамене. Однако Муртазин отметил, что глушилки – простой инструмент, который не нуждается в помощи ИИ.
«Искусственный интеллект никак не может применяться и ни на что не будет реагировать. Это просто "бла-бла-бла", которое не имеет тут с собой оснований. У нас сегодня помешательство на том, что искусственный интеллект нужно использовать где-либо. Глушилка – это очень простой инструмент. Он подавляет конкретные частоты. Там нет суперумных алгоритмов, которые анализируют что-либо и пытаются заглушить. Там, два состояния – «включено» и «выключено». Последнее поколение глушилок умеет определять работу на определенных частотах и в этот момент поднимать мощность на этих частотах, чтобы гарантированно заглушить сигнал. Но это не искусственный интеллект, даже не интеллект калькулятора», - уточнил он.
По словам собеседника НСН, применение глушилок на экзаменах – не лучший способ контроля на экзамене.
«Конечно, есть способы обхода глушилок, и все это – борьба меча с щитом. По сути использование глушилок находится в серой зоне. Они не разрешены, эти устройства не сертифицированы в России. Они легально не могут использоваться. Возможно, к моменту ЕГЭ эти устройства сертифицируют, но я в этом искренне сомневаюсь. Мне кажется, это не лучший способ контроля за тем, как списывают на экзамене. Во многих регионах Интернет и так глушат. Вопрос в том, что если у человека есть смартфон, он может на этом смартфоне смотреть все, что угодно, загрузив предварительно. Если мы говорим про глушение маленьких микрофонов, в которые подсказывают, тут тоже все не так однозначно. Шлушилки, как правило, работают на других частотах. При этом можно перенастроиться, зная, какое оборудование будет использовано, потому что оно общедоступно», - сказал Муртазин.
Ранее сообщалось, что в ряде школ Подмосковья запустили новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта. Ожидается, что ИИ поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. Однако член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил «Радиоточке НСН», что для применения ИИ в школах важно выстроить комплексный подход, который будет включать обучение педагогов работе с новыми технологиями.
- Ослабление санкций США на нефть РФ назвали началом новой тенденции
- В России не поверили в эффективность умных глушилок на ЕГЭ
- Почему магистратуру в России свели к продолжению бакалавриата
- Мужчина тяжело ранен при атаке дрона на дом под Белгородом
- Силы ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над двумя регионами
- Немецкий депутат раскритиковал Германию из-за дискриминации россиян
- Лукашенко заявил о покупке у России ракетного комплекса «Орешник»
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке может вызвать рост цен на СПГ в Европе
- С британскими банками в «белых списках» призвали разобраться Минцифры
- Число погибших при ударе по Брянску выросло до восьми