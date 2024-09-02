Сенатор Епифанова: Мужчины получают больше женщин из-за стереотипов о профессиях
Неравенство в оплате труда мужчин и женщин в России можно объяснить стереотипами о делении профессий на «мужские» и «женские», заявила сенатор РФ член центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Ольга Епифанова.
«Информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru»
Как добавила сенатор, по статистике Росстата средняя зарплата женщин в России составила 61 113 рублей, у мужчин - 87 757 рублей. При этом отношение зарплаты женщин к зарплате мужчин – 69,6%, что на 2,9% больше, чем за последние два года.
Епифанова подчеркнула, что Россия занимает лидирующие позиции в мире по количеству женщин-руководителей — их доля превышает 40%, также по итогам прошлого года в России стало на 27% больше женщин-предпринимателей.
С 2021 года средняя зарплата мужчин с 2021 года выросла на 30,8%, зарплата женщин – на 25,8%, напоминает «Радиоточка НСН».
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